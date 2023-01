Newcastle scheitert bei Drittligist - Liverpool nur 2:2

Teilen

Liverpools Thiago (l) im Zweikampf mit Raul Jimenez von den Wolverhampton Wanderers. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der englische Fußball-Erstligist Newcastle United ist in der dritten Runde des FA Cups überraschend am Drittligisten Sheffield Wednesday gescheitert.

Sheffield - Der Tabellendritte der Premier League unterlag nach einem Doppelpack von Josh Windass (52. und 65. Minute) mit 1:2 (0:0) beim dreimaligen FA-Cup-Sieger. Für Newcastle schaffte Bruno Guimarães lediglich das Anschlusstor zum Endstand (69.).

Beim Debüt von Neuzugang Cody Gakpo kam Pokalverteidiger FC Liverpool im eigenen Stadion nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den Premier-League-Kontrahenten Wolverhampton Wanderers hinaus. Der niederländische Stürmer, der zu Jahresbeginn von der PSV Eindhoven verpflichtet worden war, bereitete das zwischenzeitliche 2:1 für Liverpool durch Mohamed Salah (52.) vor. Zuvor hatte Darwin Nunez (45.) für das Team von Trainer Jürgen Klopp das 1:1 erzielt.

Die Tore für Wolverhampton schossen Goncalo Guedes (26.) und Hee-Chan Hwang (66.). Beide Teams spielen nun in einem Wiederholungsspiel in Wolverhampton um den Einzug in die vierte Runde. dpa