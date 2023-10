Newcastle United gegen Borussia Dortmund live: So sehen Sie das Champions-League-Spiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 3. Spieltag der Champions League ist Borussia Dortmund zu Gast bei Newcastle United. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Newcastle – Das Champions League-Match zwischen Newcastle United und Borussia Dortmund steigt am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 21.00 Uhr in Newcastle. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Newcastle United gegen Borussia Dortmund: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Newcastle United und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Newcastle United gegen Borussia Dortmund: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Newcastle United und Borussia Dortmund Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Borussia Dortmund befindet sich in der deutschen Fußball-Bundesliga auf einem Höhenflug. Nach einem schwachen Start in die Saison kommt die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic allmählich ins Rollen. Fünf Siege in Serie haben den BVB auf Tabellenplatz vier katapultiert – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Newcastle United gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

Dagegen läuft es der Champions League noch nicht alles nach Plan. Nach einer verdienten Niederlage beim französischen Top-Klub Paris Saint-Germain, gab es im ersten Heimspiel nur ein torloses Remis gegen den AC Mailand. Der BVB steht vor dem 3. Spieltag bereits unter Druck, denn bei einer weiteren Niederlage würde das Erreichen des Achtelfinales in der Königsklasse erst einmal in weite Ferne rücken.

„Natürlich haben wir uns vorgenommen, nach zwei Spieltagen nicht mit einem Punkt am Tabellenende zu sein. Der Tabellenführer ist genau drei Punkte entfernt. Es sind noch vier Spiele und dementsprechend zwölf Punkte. In der Gruppe ist noch sehr viel möglich“, sagte BVB-Coach Terzic nach dem Unentschieden gegen Mailand.

„Ich hatte das Gefühl, dass wir gegen Milan etwas näher dran waren, zu gewinnen. Im Spiel Milan gegen Newcastle war Milan näher dran, Newcastle zu besiegen. Newcastle gewinnt gegen Paris. Es ist so viel drin noch in dieser Gruppe. Trotzdem wissen wir, dass wir irgendwann auch anfangen müssen, dreifach zu punkten“, so der Cheftrainer weiter.

Der BVB ist zu Gast in Newcastle. © IMAGO/Kirchner/Noah Wedel

Stürmer Niclas Füllkrug glaubt auch noch an ein Weiterkommen in der Champions League: „Ich glaube, in dieser Gruppe kann man erstmal niemanden abschreiben. Das wird noch ein bisschen dauern, bis man Klarheit hat, wer wo landen wird. Dementsprechend bleiben wir dran. Wir müssen die Ergebnisse noch holen.“ (smr)