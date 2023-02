„Einer der unterschätzten Spieler der Liga“: Nationalspieler vom BVB kaum mehr wegzudenken

Von: Andreas Knobloch

Nico Schlotterbeck, Marius Wolf und Julian Brandt bejubeln ein Tor gegen Freiburg. Brandt ist derzeit in blendender Verfassung. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Viele hatten für den Deutschen nur ein müdes Lächeln übrig, mittlerweile gehört er zu den besten Dortmundern: Julian Brandt.

Dortmund - Für die WM war er nominiert, bei Dortmund haben viele auf den Durchbruch lange gewartet, auch wenn dieser schon klammheimlich geglückt ist. Julian Brandt zeigt einmal mehr, wie wertvoll für Borussia Dortmund sein kann. Der Deutsche war auch gegen Freiburg maßgeblich am Erfolg beteiligt, eine Leistungssteigerung - nicht erst seit gestern.

Im durchaus hervorragend besetzten Offensivensemble ist Julian Brandt mit der auffälligste Spieler. Während Namen wie Marco Reus, Sebastien Haller, Giovanni Reyna, Youseffa Moukoko oder Jude Bellingham oft als Begründung genannt werden, weshalb der BVB ein Titelkandidat sei, ist es Julian Brandt, der derzeit die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Julian Brandt mittlerweile Dreh- und Angelpunkt

Seit seinem Wechsel aus Leverkusen schauen die Fußball-Fans schon genau hin, wenn es um den Deutschen geht. Taktik-Experte Tobias Escher hat nun aber bei Twitter auf den Punkt gebracht, was vielen aufgefallen ist: „Ich weiß, die meisten Fans werden immer schreien, Julian Brandt kämpfe/grätsche/schwitze nicht genug. Dennoch ist er seit eineinhalb Jahren der mit Abstand konstanteste Dortmunder, der in allen Spielphasen seinem Team enorm hilft. Einer der unterschätzten Spieler der Liga.“

Das Spiel gegen Freiburg ist ein Beweis dafür, dass Brandt kaum mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist. Die WAZ gab ihm die Note 1,5, Teamkollege Nico Schlotterbeck kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Jule spielt eine herausragende Saison“. Dass Brandt Talent hat, wissen viele, bloß bei der Umsetzung auf dem Platz gab es in der Vergangenheit oft harsche Kritik, die langsam verstummt.

Wird Julian Brandt zum X-Faktor gegen Kumpel Kai Havertz?

In 19 Partien erzielte Brandt fünf Tore selbst. Dazu zählen vier Vorlagen. Brandt schlägt die Standards und bereitet Tore mit dem Pass zum Assist vor. Seine stabilen Leistungen haben ihm zu einem Stammplatz verholfen, vielleicht kann er der entscheidende Mann für große Spiele wie dem Achtelfinale gegen FC Chelsea werden. Dort steht sein Kumpel Kai Havertz womöglich auf dem Platz und Brandt kann zeigen, wer wertvoller ist.

Auch Funke-Redaktionsleiter Sebastian Weßling stimmt Escher zu: „Geschwitzt hat er immer, gehörte immer zu den Laufstärksten. Aber es ist schon auffällig, dass er in den Zweikämpfen in dieser Saison deutlich stärker durchzieht als in den Spielzeiten zuvor. Sieht er selbst auch so. Aber ich gebe dir recht: Auch vorher war er schon viel besser und wertvoller, als er oft gemacht wurde.“

Auch Edin Terzic hat langsam die Qual der Wahl: „Unser Werkzeugkasten wird größer. Das benötigen wir bis zum Mai.“ Vielleicht ist es den Dortmundern mit einem so gut aufgelegte Brandt möglich, bei der Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden. Der FC Bayern hat hinter den Kulissen mit Unruhen um Gucci-Gnabry und Nörgel-Neuer zu kämpfen. (ank)