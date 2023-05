Eintracht Frankfurt vor überraschendem Neuzugang - Freistoß-Spezialist im Anflug?

Gerücht

Eintracht Frankfurt buhlt um einen Spieler vom FSV Mainz 05 und könnte den Standardspezialisten an den Main lotsen.

Update vom Sonntag, 14. Mai, 16.40 Uhr: Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und hat offenbar einen Mainzer Spieler im Visier. Nach Informationen der Bild will die SGE Aaron Martin an den Main holen. Der Vertrag des Spaniers läuft aus, er kann demnach ablösefrei wechseln.

Erstmeldung: Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt ist die Partie gegen den FSV Mainz 05 Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Cheftrainer Oliver Glasner zum Saisonende. Wegen seiner im Hoffenheim-Spiel erhaltenen Roten Karte wird der 48-Jährige im Rhein-Main-Duell gegen die Rheinhessen nicht auf der Bank sitzen, sondern muss auf die Tribüne.

„Zuallererst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich speziell bei Peppi Schmitt für den Tonfall nach dem Hoffenheim-Spiel zu entschuldigen. Zu dem Inhalt stehe ich, ich werde meine Mannschaft immer verteidigen. Aber der Tonfall unangebracht“, sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FSV Mainz 05.

Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05: Wer gewinnt das Rhein-Main-Duell?

„Michael Angerschmid wird federführend an der Linie stehen. Er und Ronald Brunmayr stimmen sich ab, so wie wir es auch zu dritt tun. Während des Spiels darf ich keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Daran werden wir uns halten“, so der Trainer weiter, der für die letzten Wochen als SGE-Coach ein klares Ziel vor Augen hat: „Eintracht Frankfurt gehört nach Europa. Ich persönlich werde alles geben, was ich kann, um dieses Ziel zu erreichen.“

„Wenn wir Mainz besiegen, haben wir es in der eigenen Hand, sie hinter uns zu lassen und einen Platz näher an die internationalen Ränge zu kommen – ein ganz wichtiges Spiel. Wir wissen, dass unsere Sieglosserie zu lange ist. Aber mir gibt Zuversicht, wenn ich sehe, wie hart die Spieler am Turnaround arbeiten. Die Mannschaft ist hungrig, ehrgeizig und nach wie vor eine tolle Gruppe“, sagte Glasner.

Das Spiel des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 findet am Samstag, 13. Mai 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich

Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 13. Mai 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

