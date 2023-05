Eintracht-Star vor Abgang – Verrät verdächtiges Foto neuen Klub?

Von: Sascha Mehr

Evan Ndicka wird Eintracht Frankfurt voraussichtlich am Ende der Saison verlassen. Ein Foto könnte nun den neuen Verein des Franzosen verraten.

Frankfurt - Die Planungen für die kommende Saison laufen bei Eintracht Frankfurt seit Monaten auf Hochtouren. Markus Krösche ist auf der Suche nach Profis, die den Kader der SGE weiter verstärken, aber auch mögliche Abgänge sind ein Thema am Main. Abwehrchef Evan Ndicka verlässt den Klub wahrscheinlich ablösefrei. Zuletzt wurde der Innenverteidiger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Evan Ndicka Geboren: 20. August 1999 in Paris (Frankreich) Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Vorherige Station: AJ Auxerre Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt: Abgang von Evan Ndicka wahrscheinlich

Ndicka, Abwehrchef bei Eintracht Frankfurt, zeigte vor allem in der vergangenen Saison extrem starke Leistungen in der Innenverteidigung. Bereits im letzten Sommer buhlten mehrere europäische Top-Klubs um den 23-Jährigen, zu einem Transfer kam es aber nicht. Trotz seiner durchwachsenen Spielzeit 2022/23 ist das Interesse verschiedener Spitzenvereine weiterhin groß.

Ein Klub, der Ndicka gerne verpflichten würde, ist die AS Rom aus der italienischen Serie A. Offenbar waren die Berater des französischen Abwehrspielers in der italienischen Hauptstadt und führten Gespräche mit Verantwortlichen der Roma. Sie posteten ein gemeinsames Foto mit Roma-Trainer José Mourinho und schrieben „immer arbeiten“ darunter. Ein Hinweis, dass ein Wechsel bevorsteht?

Evan Ndicka (l.) von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Ndicka ist aber nicht der einzige Spieler der Argentur AMS Talent Consulting, an dem die AS Rom Interesse zeigt. Trotzdem ging es bei dem Treffen mit Mourinho wahrscheinlich um den jungen Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Zwar sollen auch der FC Liverpool, der FC Arsenal, die AC Mailand und die SSC Neapel großes Interesse an Ndicka haben, die Roma liegt aber klar in Front, was die Chancen auf einen Transfer angehen.

Eintracht Frankfurt: Evan Ndicka vor Wechsel zur AS Rom?

Offen ist, ob Ndicka nach einem Wechsel zur AS Roms auch wirklich unter Jose Mourinho spielen würde. Der Portugiese ist nach Informationen des französischen TV-Senders RMC Sport möglicher Kandidat auf den Trainerposten bei Top-Klub Paris Saint Germain.

Der Hauptstadtklub flog erneut im Achtelfinale aus der Champions League und will im kommenden Jahr einen neuen Anlauf auf den Henkelpott nehmen - dann wohl mit neuem Chefcoach. (smr)