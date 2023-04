1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im TV und Stream

Der 1. FC Köln empfängt am 26. Spieltag Borussia Mönchengladbach zum Rhein-Derby. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Köln - Die Bundesliga erwartet am 26. Spieltag ein Rhein-Derby, welches für Gladbach im tabellarischen Niemandsland stattfindet und das für Köln bei negativem Ausgang das endgültige Ankommen im Abstiegskampf bedeuten könnte. Borussia Mönchengladbach steht auf dem 10. Tabellenplatz, hat neun Punkte Rückstand auf den Quali-Platz für die Conference League und zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Geißböcke hingegen stehen stärker unter Druck, denn den 1. FC Köln trennen nur sechs Zähler von Hertha BSC und Rang 16.

1. FC Köln gegen Borussia M‘Gladbach: Welcher Negativ-Lauf reißt?

Mit breiter Brust geht wohl keines der beiden Teams in das Rhein-Derby. Sowohl Gladbach als auch Köln konnten seit über einem Monat keinen Sieg mehr einfahren, was im Fall der Geißböcke den Blick Richtung Tabellenkeller richtet. Den letzten Dreier fuhren die Rot-Weißen am 12. Februar gegen Eintracht Frankfurt ein, in den darauffolgenden fünf Spielen gelang nur ein Punkt. Das hat nun auch Ex-Trainer Friedhelm Funkel auf den Plan gerufen, der von einer Abwärtsspirale warnt: „Wenn der FC das Derby jetzt auch noch verliert, wird es schwierig, wenn du den Abwärtstrend nicht mal im Derby stoppen kannst.“

Dass die Borussia aus Mönchengladbach auf der anderen Seite noch etwas mit dem Abstiegskampf zu tun bekommt, ist – stand jetzt – äußerst unrealistisch. Aufgrund der letzten Ergebnisse scheint jedoch auch die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb momentan in weiter Ferne. Ausgerechnet seitdem man mit dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern am 21. Spieltag den Blick nach oben richten wollte, gelang kein einziger Sieg mehr. Es wird sich zeigen, wer und ob sich im Rhein-Derby eines der beiden Teams vom Negativ-Lauf befreien kann.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag, 2. April 2023, um 15.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen Borussia M‘Gladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream übertragen.

