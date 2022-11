Auf Flicks angeblicher WM-Liste: Mittelfeldspieler bricht sich Knöchel und wird kurz danach operiert

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Für Grischa Prömel ist der WM-Zug abgefahren, der Mittelfeldspieler hat sich den Knöchel gebrochen. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Auf der angeblich 55er-Kader-Liste stand auch sein Name, doch nun brach er sich den Knöchel. Hansi Flick muss auf jeden Fall auf Grischa Prömel verzichten.

Sinsheim – Träume können vom einen auf den anderen Moment platzen. Als Beispiel für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 kann da die Grätsche gegen Timo Werner im Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donzek dienen. Kurz vor dem Laufduell hatte der Stürmer sein Ticket sicher, jetzt muss er mit Syndesmosebandriss vor dem Fernseher zuschauen. Einer, der sein Ticket nicht sicher hatte, aber im erweiterten Blickfeld des DFB-Teams war, ist Grischa Prömel. Doch auch der Hoffenheimer kann aufhören, zu träumen.

WM-Aus für Prömel - selbst in der Bundesliga kein Spiel mehr diese Saison?

Prömel kann nur hoffen, diese Saison überhaupt noch zum Einsatz zu kommen. Es lief die 14. Minute im Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Grischa Prömel wurde in einen Zweikampf verwickelt, allerdings war es eher ein Dreikampf, weil er mit seinem Mitspieler Christoph Baumgartner so unglücklich zusammenstieß, dass er anschließend am Boden liegen blieb. Sofort merkte Prömel, dass mehr kaputt ist und er ließ seine Zeigefinger übereinander kreisen, um einen Wechsel zu signalisieren.

Grischa Prömel signalisiert seine Auswechslung, er merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Sowohl das Hoffenheimer Ärzteteam als auch die im Stadion zuständigen Notärzte kamen aufs Spielfeld. Prömel wurde auf einer Trage vom Spielfeld gehoben. Mehrere Spieler der TSG wünschten ihrem Kollegen viel Glück. Andrej Kramaric klopfte Prömel, der die Hände vors Gesicht schlug, noch kurz vorm Gang in die Katakomben ab. Ein trauriger Moment. Laut TSG-Trainer Andre Breitenreiter eine „Fraktur des Knöchels“. Zudem besteht die Gefahr, dass „auch der Bandapparat“ in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Baumgartner tut es „extrem leid“ - Prömel noch am selben Abend operiert

Nach Angaben des Klubs wurde Prömel noch am Samstagabend in Heidelberg am rechten Außenknöchel operiert. „Es tut mir extrem leid“, sagte Baumgartner nach dem Zusammenprall mit seinem Mitspieler.

Prömel stand laut einer veröffentlichten Liste im vorläufigen 55-Mann-Kader von Hansi Flick. Der Bundestrainer musste eine Liste der möglichen WM-Kandidaten im Voraus abgeben, von denen er 26 mitnehmen kann, sagte jedoch selbst, dass nicht jeder Spieler der angeblichen Liste stimme. Prömel galt keinesfalls als sicherer WM-Fahrer, jedoch hat die Bundesliga noch zwei Spieltage bis zur WM und im Fall von Timo Werner sieht man, wie schnell es gehen kann, dass der Coach Alternativen braucht. (ank mit SID-Material)