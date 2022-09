WM 2022: Verletzter DFB-Star fehlt mehrere Monate - WM-Aus fast sicher

Von: Sascha Mehr

Hansi Flick, Trainer der DFB-Auswahl. © Frank Hoermann / SVEN SIMON/Imago

DFB-Trainer Hansi Flick muss für die WM 2022 umplanen, denn ein Spieler wird mehrere Monate ausfallen und das Turnier wohl verpassen.

Frankfurt - Die Fußball-WM 2022 in Katar rückt immer näher. Ab dem 20. November kämpft die deutsche Nationalmannschaft im Wüstenstaat um Tore und Punkte, doch das Personal, das Bundestrainer Hansi Flick mitnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Die deutsche Nationalmannschaft, die nicht zu den großen Favoriten zählt, will bei der Vergabe des Weltmeistertitels ein Wörtchen mitreden - dafür braucht Flick einen ausgeglichenen und gut vorbereiteten Kader.

WM 2022: Wen nominiert Bundestrainer Hansi Flick?

Die einzelnen Spieler konkurrieren derzeit um einen Platz in der DFB-Auswahl für die WM 2022. Einige der Top- und Schlüsselspieler haben ihr Ticket sicher, aber das Rennen ist auf mehreren Positionen noch offen. Bundestrainer Hansi Flick sagte kürzlich, dass er nur Spieler für die DFB-Auswahl nominieren wird, die regelmäßig für den Verein spielen und in einem Rhythmus sind. Das bedeutet auch, dass Spieler, die keinen Stammplatz im Verein haben, und Profis, die verletzt sind, für die Weltmeisterschaft nicht in Frage kommen.

Lukas Klostermann von RB Leipzig steht kurz davor, die WM 2022 zu verpassen. Der Verteidiger verletzte sich am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart am Syndesmoseband im linken Fuß und wird lange ausfallen. Sein Coach Domenico Tedesco hat nun genau gesagt, wie lange er ausfallen wird. „Er wird noch Monate ausfallen. Ich sage bewusst Monate", so der Trainer von RB Leipzig.

WM 2022: Lukas Klostermann fällt lange aus

Damit sinken die Chancen von Lukas Klostermann auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 drastisch. Selbst wenn der Verteidiger rechtzeitig fit wird, fehlen ihm viele Wochen Spielpraxis, in denen er sich für einen Platz im DFB-Kader hätte empfehlen können. Klostermann gehört nicht zu den unumstrittenen Stammspielern in der DFB-Elf und müsste um seinen Platz im Kader kämpfen. Aufgrund seiner schweren Verletzung ist er jedoch derzeit nur Zuschauer.

Bislang hat der 26-Jährige 18 Spiele für die DFB-Auswahl bestritten, zuletzt im Juni 2021 beim 5:2-Sieg in der UEFA Nations League gegen Italien. Hansi Flick schätzt Klostermann wegen seiner Flexibilität - er kann sowohl innen als auch auf der rechten Abwehrseite spielen. Sein Verletzungspech bleibt ihm aber treu, denn auch bei der EM 2021, für die er nominiert wurde, zog er sich eine Blessur zu. Wegen eines Muskelfaserrisses, den er sich im Training mit der DFB-Auswahl zugezogen hatte, bestritt Klostermann bei der Europameisterschaft kein einziges Spiel.

Unterdessen hat sich auch ein Stürmer der deutschen Nationalmannschaft schwerer verletzt und wird die WM 2022 wohl verpassen. In Kürze hat Bundestrainer Hansi Flick die letzte Möglichkeit, vor der WM 2022 Spieler zu testen. Dabei könnte es zu einer Überraschung kommen. (smr)