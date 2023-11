Nach Suspendierung: BVB trifft Brunner-Entscheidung

Von: Niklas Kirk

Nach seiner Suspendierung Mitte Oktober wird BVB-Nachwuchstalent Paris Brunner offenbar begnadigt. Auch der DFB interessiert sich für die Personalie.

Dortmund – Der 17-jährige Paris Brunner, aufstrebender Star im Nachwuchs von Borussia Dortmund, scheint seine vorläufige Suspendierung ohne schwerwiegende Konsequenzen zu überstehen. Auf seine sportliche Weiterentwicklung des Stürmers dürfte auch der DFB ein genaues Auge haben.

Paris Josua Brunner Geboren: 15. Februar 2006 Stationen in der Jugend: Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, Borussia Dortmund Position: Stürmer

Brunner-Suspendierung beim BVB – Gründe liegen weiterhin im Verborgenen

Erst am vergangenen Mittwoch (18. Oktober) wurde das Nachwuchstalent aus der Dortmunder Jugendakademie aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen mit einer Sperre auf unbestimmte Zeit belegt. Über den konkreten Auslöser, der zu seiner vorübergehenden Entlassung geführt hat, schweigen sich die Vereinsverantwortlichen nach wie vor noch aus. Auch Medien, die dem Verein nahestehen, gingen nicht über nebulöse Erklärungen hinaus. Die Ruhr Nachrichten etwa sprachen von einem „schwerwiegenden Vorfall“. In welche Richtung dieser Vorfall ging, blieb aber offen.

Wie die BILD jedoch am Dienstag berichtet, soll Brunner, der als aussichtsreicher Kandidat für das Profi-Team gilt, bereits begnadigt worden sein und schon bald wieder beim BVB mittrainieren. Wann genau die Reintegration bei Borussia Dortmund erfolgt, steht jedoch noch nicht fest.

Der BVB suspendiert Megatalent Paris Brunner aus unbekannten Gründen. © IMAGO / Patrick Ahlborn

Brunner beim BVB suspendiert – Trotzdem ein Kandidat für die U17-WM?

Ein ähnlich großes Interesse an der Zukunft von Brunner dürfte auch der Deutsche Fußball-Bund haben. Ende dieser Woche wird der Verband den Kader für die kommende U17-Weltmeisterschaft in Indonesien bekannt geben. Nach Informationen von BILD soll Brunners Name auf der vorläufigen Liste stehen. Um dauerhaft zu den Leistungsträgern in den jeweiligen Auswahlen zählen zu können, dürfte dem DFB an einer stabilen und beständigen Entwicklung des 17-Jährigen gelegen sein.

Deshalb sollen Hannes Wolf, der Leiter der Jugendförderung beim DFB, in engem Kontakt zu seinem ehemaligen Kollegen Edin Terzic stehen. Paris Brunner, der bereits bei der letzten Europameisterschaft Torschützenkönig und Spieler des Turniers wurde, gilt als eines der vielversprechendsten Talente im Team von Bundestrainer Christian Wück. Ende August wurde der Spieler mit der begehrten Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Jugendspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet. In der laufenden Saison bestritt Brunner zehn Pflichtspiele für die U19 von Borussia Dortmund, wobei ihm elf Treffer gelangen. (nki)

