Union Berlin gegen VfL Bochum: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

Der 1. FC Union Berlin empfängt am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga den VfL Bochum. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Bochum - Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga treffen zwei gefühlte Welten aufeinander. Der 1. FC Union Berlin, aktuell auf Rang drei, trifft im heimischen Stadion an der alten Försterei auf den Tabellenfünfzehnten, den VfL Bochum. Die Gastgeber können mit einem Sieg auf Champions-League-Kurs bleiben, während die Gäste das dünne Punktepolster auf die Abstiegszone wahren oder gar ausbauen wollen.

Union Berlin gegen VfL Bochum: Wer gewinnt das Spiel?

Union verlor zuletzt auswärts bei Borussia Dortmund mit 1:2. Trainer Urs Fischer sprach auf der Pressekonferenz nach der Partie von einer „bitteren Niederlage“. Der Schweizer sah eine „sehr gute Antwort“ seiner Mannschaft auf das Pokal-Aus in Frankfurt zuvor. Darauf möchten die Köpenicker am Sonntag gegen den VfL aufbauen. Dabei setzen sie auch auf ihre Heimstärke: Union hat mit 31 Punkten im Stadion An der Alten Försterei die drittmeisten der Liga nach den Bayern und dem BVB eingefahren.

Union Berlin (mit Janik Haberer, r.) trifft in der Bundesliga auf den VfL Bochum (mit Anthony Losilla, l.).

Da scheint der VfL Bochum als Gegner gerade recht zu kommen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch konnte in dieser Saison erst sieben Zähler auf fremdem Terrain sammeln, im ligainternen Vergleich die zweitschlechteste Bilanz. Zuletzt ging der VfL im Abstiegsduell zu Hause gegen den VfB Stuttgart als Verlierer vom Platz (2:3). Dabei bemängelte Letsch vor allem, dass sein Team phasenweise „viel zu mutlos gespielt“ und seine „eine große Chance verpasst“ habe.

Nichtsdestotrotz ist er von ihm überzeugt: „Man hört ja dann oft, die Mannschaft hat nicht gekämpft. Nein, sie hat gekämpft bis zum Schluss, sie hat alles reingehauen.“ Bochum hat durch die Niederlage nur noch drei Punkte Vorsprung auf den VfB auf Rang 16, möchte also in Berlin unbedingt gewinnen. Ein gutes Omen könnte das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften sein: Das konnten die Bochumer im Herbst vor heimischer Kulisse mit 2:1 für sich entscheiden.

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum steigt am Sonntag, 16. April 2023, um 17.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 16. April 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

