VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Wolfsburg – Im Kampf um die internationalen Plätze kommt es am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu einem direkten Duell. Bayer Leverkusen gastiert in Wolfsburg. Der VfL konnte nur zwei seiner letzten zehn Bundesliga-Spiele für sich entscheiden und möchte in der heimischen Volkswagen Arena nicht den Anschluss an die Europapokal-Ränge verlieren.

Vier Punkte vor den Gastgebern auf Rang sechs, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, steht zurzeit Bayer Leverkusen. Die Rheinländer reisen als formstärkstes Team der Bundesliga nach Niedersachsen, sie konnten die vergangenen fünf Spiele allesamt gewinnen und schielen jetzt in Richtung der Champions-League-Ränge.

VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen: Wer gewinnt das Spiel im Kampf um Europa?

„Wir haben im Moment zu wenig Punkte, aber wir sind immer noch in der Verlosung“, sagte VfL-Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. Er lobte aber auch die starke Gäste-Mannschaft, die seiner Meinung nach „in die Top Vier gehört“. Die aktuell inkonstanten Ergebnisse seiner „Wölfe“, die zuletzt auswärts Mönchengladbach mit 0:2 unterlagen, führt er auf die Spielanlage seines Teams zurück: „Wenn wir hinten liegen, gewinnen wir die Spiele nicht. Dann müssen wir das Spiel machen, der Gegner lauert auf Fehler und Konter. Das liegt uns im Moment nicht so. Wenn wir in Führung gehen, ist es für uns sehr viel leichter.“

Am Sonntag treffen der VfL Wolfsburg (hier mit Mattias Svanberg (l.) und Sebastiaan Bornauw (2. v. r.)) und Bayer Leverkusen (mit Amine Adli (r.)) in der Bundesliga aufeinander. © Imago / Eibner

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso kündigte nach dem 1:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag mit Blick auf die nächsten Wochen eine Rotation gegen den VfL an: „Wir haben genug Möglichkeiten. Der Kader ist breit, alle Spieler sind wichtig.“ Verzichten muss er dabei womöglich auf Mittelfeldspieler Exequiel Palacios, der gegen Saint-Gilles mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt worden war. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften in der BayArena 2:2.

Das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen steigt am Sonntag, 16. April 2023, um 19.30 Uhr in Wolfsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 16. April 2023, um 19:00 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(dpa/wuc)