„Mit Puls 80 das Ding runtergespielt“ – ZDF-Experte Kramer macht sich über Weltmeister-Kollegen lustig

Von: Florian Schimak

Vor dem Spiel Deutschland gegen Spanien macht sich Experte Christoph Kramer im ZDF über Kollege Per Mertesacker lustig. Der nimmt‘s aber mit Humor.

München/Mainz – Spaß ist, was du draus machst! Die Stimmung vor dem Spiel zwischen Deutschland und Spanien bei der WM 2022 war bestens – zumindest im ZDF-Studio.

Dort waren wie gewohnt Christoph Kramer und Per Mertesacker als Experte beim Zweiten zu Gast. Moderiert wurde die Vorberichterstattung von Jochen Breyer. Unter den drei Protagonisten wurde bereits in den vergangenen Tagen viel geflachst und Späße gemacht. So auch Sonntagabend.

WM 2022 im ZDF: Experte Kramer macht sich über Weltmeister-Kollegen lustig – „Mit Puls 80 das Ding runtergespielt“

Als Ex-Nationalspieler Mertesacker den DFB-Ggner im Vorfeld analysierte, preschte Gladbach-Kicker Kramer dazwischen und stimmt dem ehemaligen Innenverteidiger bei. „Hast du‘s gemerkt, er hat dich gelobt“, brachte Breyer mit einem Augenzwinkern die beiden Experten ein bisschen gegeneinander auf.

„Muss auch mal sein, weil‘s richtig war“, sagte Kramer daraufhin: „Es ist nicht so häufig richtig, wenn er in die Analyse geht, aber das war richtig!“, so der 31-Jährige, der noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht und in der Bundesliga aktiv ist.

Christoph Kramer (r.) und Per Mertesacker sind ZDF-Experte. © Screenshot/ZDF

Derweil ließ sich TV-Experte Sandro Wagner zu einer flapsigen Bemerkung über Katar hinreißen. Rassismus-Vorwürfe sind die Folge.

ZDF-Experten Kramer und Mertsesacker unterhalten TV-Publikum

Daraufhin fing das Publikum im ZDF-Studio natürlich an zu lachen und feierte Kramer für den nicht ganz ernst gemeinten Kommentar. „Er ist im Kern ja schon immer richtig, aber er hat auch leicht reden“, so Kramer mit einem Augenzwinkern weiter: „Er war ein großgewachsener Innenverteidiger bei Arsenal und hat das Ding da hinten mit Puls 80 runtergespielt“.

Dass diese Kommentare nicht immer ganz ernst gemeint sind, sollte den Zuschauern klar sein. Mertesacker und Kramer holten 2014 gemeinsam den WM-Titel in Brasilien. Innenverteidiger Mertesacker saß im Finale auf der Bank, Mittelfeldspieler Kramer musste in der Anfangsphase nach einem K.o-Schlag ausgewechselt werden. (smk)