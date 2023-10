Neymar fällt nach Riss des vorderen Kreuzbands länger aus

Brasiliens Neymar wird vom Spielfeld gefahren. Im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay hat sich der Spieler das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie gerissen. © Matilde Campodonico/AP

Fußball-Star Neymar hat sich bei der 0:2-Niederlage Brasiliens im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie gerissen. Das ergaben Untersuchungen am Mittwoch, wie der brasilianische Verband (CBF) mitteilte. Demnach muss sich der 31 Jahre alte Neymar einer Operation unterziehen und fällt damit bis auf Weiteres auch für seinen Club Al-Hilal in Saudi-Arabiens Liga aus.

Montevideo - Kurz nach dem ersten Gegentreffer hatte sich Neymar beim 0:2 (0:1) gegen Uruguay am Dienstagabend (Ortszeit) vor der Halbzeit die schwere Verletzung zugezogen, als er nach einem Laufduell mit Uruguays Nicolás De La Cruz mit seinem linken Bein falsch aufkam. Als er vom Platz gefahren wurde, verbarg Neymar sein Gesicht unter beiden Händen, das Stadion in Montevideo verließ er später auf Krücken.

CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues sicherte der Nummer 10 der Seleção seine Unterstützung zu: „Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt, denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht“, sagte Rodrigues.

Brasilien konnte die Partie nach Neymars Auswechslung nicht mehr drehen. Im zweiten Spiel in Serie blieb der fünfmalige Weltmeister somit ohne Erfolg. Zuletzt hatte es nur zu einem 1:1 gegen Venezuela gereicht, Neymar hatte sich danach für seine Leistung deutliche Kritik gefallen lassen müssen. dpa