Überraschend deutliche Kritik: Eintracht-Coach Toppmöller zählt Neuzugang an

Von: Sascha Mehr

Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller hat Neuzugang Jessic Ngankam kritisiert und erwartet von ihm eine deutliche Leistungssteigerung.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt und Europapokal – das passt einfach zusammen. Das Heimspiel des 3. Spieltags der Conference League wurde wieder zu einer dieser magischen Nächte, die es in den vergangenen Jahren öfters gab im Waldstadion. Die Fans der SGE peitschten ihre Mannschaft nach vorne und die lieferte. Am Ende stand ein deutliches 6:0 gegen HJK Helsinki auf der Anzeigetafel.

Jessic Ngankam Geboren: 20. Juli 2000 (Alter 23 Jahre), Berlin Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt schlägt HJK Helsinki

„Insgesamt war es ein toller Abend für alle. Es war auch eine tolle Sache für Timmy, dass er sich belohnt hat für den Fleiß, den er immer zeigt. Es war nicht immer einfach für ihn, unabhängig davon ist er ein wichtiger Spieler“, sagte Cheftrainer Dino Toppmöller nach der Partie und gab SGE-Urgestein Timothy Chandler ein Extralob.

Es war ein wirklich toller Abend, allerdings dann doch nicht für alle. Jessic Ngankam, der im Sommer von Hertha BSC an den Main wechselte, wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt und konnte auch gegen die schwachen Finnen keine Akzente setzen. Zu seinem Pech stand es bereits 5:0 und seine Mitspieler schalteten mindestens zwei Gänge zurück.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller (l.) erwartet mehr von Neuzugang Jessic Ngankam. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Es läuft einfach noch nicht rund für den Angreifer bei der Frankfurter Eintracht. Auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Spiel äußerte sich Toppmöller zu den Leistungen des Neuzugangs: „Er kann es besser, als er es in den letzten beiden Spielen gegen Hoffenheim und Helsinki gemacht hat. Ich glaube auch, dass er selber einen anderen Anspruch an sich hat, dass er einfach noch mehr Impact für uns hat. Das war jetzt nicht mega gut, aber es war auch nicht so, dass man sagt: Es war katastrophal.“

Eintracht Frankfurt: Toppmöller erwartet Steigerung bei Ngankam

Toppmöller will in der nächsten Zeit eine Steigerung sehen bei Ngankam. „Wir wissen, dass er es besser kann, und verlangen von ihm, dass er es besser macht“, so der SGE-Coach. Der 23-jährige Angreifer hat bis zum Winter die Chance, sich mit guten Auftritten weitere Spielzeit zu sichern, denn die Konkurrenz wird in der Rückrunde größer.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung hält es für sehr wahrscheinlich, dass Eintracht Frankfurt in der Winterpause einen weiteren Stürmer verpflichten wird. „Man darf davon ausgehen, dass einer kommt. Wir sehen, was im Winter möglich ist“, sagte er beim TV-Sender RTL+ am Rande des Conference-League-Spiels. (smr)