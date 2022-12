Hat Flick Mut zur Lücke? Füllkrug in Startelf gegen Costa Rica gefordert

Von: Manuel Bonke

Teilen

Niclas Füllkrug betrieb bei der WM mit dem Ausgleichstreffer gegen Spanien reichlich Eigenwerbung. Und hofft auf noch mehr Spielzeit gegen Costa Rica.

Doha – Selbst Kameraliebling Thomas Müller musste seinen Interview-Platz räumen, als Niclas Füllkrug durch die Katakomben des Al Bayt Stadion schritt. „Ja, verstehe ich“, sagte der Ur-Bayer und überließ dem Bremer Stürmer die Bühne.

WM 2022: Deutschlands neuer Torjäger Niclas Füllkrug „total im Lauf“

Der hatte die Nationalmannschaft kurz zuvor mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand gegen Spanien mehr oder weniger im WM-Turnier gehalten. „Ich war total im Lauf, Jamal Musiala hat den Ball wie so oft im Spiel ganz stark festgemacht. Da habe ich das Ding mitgenommen. Das ist dann schon ein Automatismus, den man auch trainiert“, sagte „Lücke“ über seinen Treffer.

Der Spitzname rührt von seiner Zahnlücke. Nach der Partie drückte der neue DFB-Held aber umgehend auf die Euphorie-Bremse: „Dieses eine Tor bringt mir ziemlich wenig, wenn wir am Ende nicht die Gruppenphase überstehen.“

Alles oder Nichts gegen Costa Rica: Bringt Bundestrainer Flick Füllkrug in der DFB-Startelf?

Es bringt Füllkrug aber näher an einen Startelf-Platz im letzten Gruppenspiel am Donnerstag (1. Dezember) gegen Costa Rica (20.00 Uhr).

Mit seiner Wucht und Präsenz gibt der Strafraumstürmer dem deutschen Spiel eine neue Komponente mit Durchschlagskraft: Füllkrug rein? Den erneut blass gebliebenen Serge Gnabry raus? Aushilfs-Neuner Müller auf rechts und Musiala auf die Zehner-Position? Das wäre eine Möglichkeit, Füllkrug im deutschen Angriffsspiel zu integrieren.

Niclas Füllkrug erhielt nach dem Spanien-Spiel Lob von Bundestrainer Hansi Flick. © Robert Michael/dpa

Niclas Füllkrug gegen Costa Rica in der Startelf? Per Mertesacker sieht „gutes Bewerbungsschreiben“

Das sieht der Bremer ZDF-Experte und Weltmeister Per Mertesacker ähnlich: „Der zieht einfach ab, in Bremer Manier. Damit hat er ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben für das nächste Spiel.“ (WM 2022 in Katar: Alle Termine)

Entscheidend ist jedoch, was der Bundestrainer über die neue Angriffswaffe der Nationalmannschaft denkt. „Die Entschlossenheit, die hat uns wie auch im Spiel gegen Japan gefehlt. Das hat er gut gemacht“, lobte Hansi Flick den wuchtigen Stürmer. (bok)

Zwei Schweinis, Ballack, Javi Martinez: Das sind die WM-Experten in Katar Fotostrecke ansehen

Holen Sie sich Ihr Deutschland-Trikot: Wir machen es Ihnen leicht: Melden Sie sich für den tz WM-Newsletter an, um eines von drei aktuellen Deutschland-Trikots (Größe: L) zu gewinnen. Und damit nicht genug: Der Newsletter informiert Sie täglich über alle Spielergebnisse und Geschichten rund um die WM! Das Gewinnspiel endet am 1. Dezember. (Zu den Gewinnspielbedingungen)