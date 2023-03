Füllkrug schließt Deutschlands Baustelle und zeigt seinen edlen Charakter auf doppelte Art

Von: Manuel Bonke

Niclas Füllkrug überzeugte beim 2:0-Erfolg der DFB-Elf nicht nur auf dem Platz. Auch nach dem Spiel zeigte er seine Stärken und präsentierte sich als Teamplayer.

Mainz – Niclas Füllkrug hat beim Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft da weitergemacht, wo er bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht aufhören wollte – durch das Vorrundenaus aber dazu gezwungen wurde: Tore schießen. Durch seinen Doppelpack bezwang der Bremer Angreifer die Peruaner beim 2:0 (2:0) quasi im Alleingang.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter: 30 Jahre), Hannover Mittelstürmer Vertrag bei SV Werder Bremen bis 30.06.2025 Marktwert: 10 Millionen Euro

Niclas Füllkrug schließt die größte Lücke der Nationalmannschaft – er zeigt sich als Teamplayer

Zwölf Minuten waren gespielt, als „Lücke“ eine Brustannahme von Kai Havertz ohne langes Überlegen kompromisslos im Tor unterbrachte. Nach einer guten halben Stunde versenkte er dann auch noch eine sehenswerte Steil-Vorlage von Marius Wolf im Netz (33.). Füllkrug schafft es derzeit wie kein anderer, das häufig diskutierte deutsche Stürmer-Loch zu stopfen. Das 4-2-2-2-System mit einer Doppelspitze kommt ihm da freilich entgegen. Beim Spiel gegen Peru wurde Füllkrug zum Matchwinner.

„Es ging nicht darum, meine Position zu stärken, sondern einen guten Start zu haben und die Fans mitzunehmen“, sagte Füllkrug nach seinem starken Auftritt im ZDF. Der sogenannte „Zielspieler“ lobte auch das Zusammenspiel in der neuen Doppelspitze: „Im System mit zwei Spitzen bekomme ich meine Situationen im Strafraum. Toll, dass ich hier schon so eingebunden bin.“

Niclas Füllkrug überzeugte beim 2:0-Sieg gegen Peru auch neben dem Platz © IMAGO: Kolvenbach

Für Bundestrainer Hansi Flick ist nicht erst seit dem Doppelpack gegen Peru klar: „Niclas steht dort, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat. Er ist schon ein Spieler, der besonders ist, sehr selbstbewusst, der die Spieler mitziehen kann mit positiver Energie. Er ist für Tore da, die hat er gemacht.“

Füllkrug gab das Lob umgehend an seine Teamkollegen weiter und möchte keine Heldenrolle nach der WM-Blamage einnehmen. „Nein, wir. Wir schießen die Tore“, sagte er mit zweimal deutlicher Betonung auf dem „Wir“. Ein weiteres Indiz für die Eigenschaften eines Teamplayers: Selbstlos überließ er vor dem – letztlich an den Pfosten geschossenen Elfmeter – in der zweiten Halbzeit Kai Havertz den schon geholten Ball und verzichtete somit auf einen möglichen Dreierpack. Trotz verschossenem Elfmeter glänzte Havertz gegen Peru.

Füllkrug trifft doppelt gegen Peru – Top-Bilanz im DFB-Trikot

Die Bilanz im DFB-Trikot kann sich trotzdem sehen lassen: Fünf Treffer in fünf Länderspielen. Für Kapitän Joshua Kimmich dennoch kein Grund für überschwängliches Lob. Angesprochen auf seine Treffer-Ausbeute legte der Mittelfeldspieler gleich die nächsten Ziele für Füllkrug mit einem Grinsen fest: „Nach dem Sechsten sind es dann sieben.“ Am liebsten schon gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr, RTL). Dieser Gegner dürfte allerdings ein anderes Kaliber sein.

Das ist auch Flick bewusst und daher ließ er nach dem Sieg am Samstag in Mainz durchblicken, wo er noch Verbesserungspotenzial sieht: „Ich bin froh, dass wir im zweiten Spiel so einen Gegner haben. Der wird uns noch mal mehr fordern. Und an Aufgaben kann man sich bekanntlich steigern“, sagte er und erklärte: „Es waren viele Dinge gut, mit der Defensive bin ich sehr zufrieden. Allerdings hatten wir insgesamt wieder zu viele Ballverluste und hätten Situationen besser ausspielen müssen.“

Füllkrug überzeugt gegen Peru – Nationalmannschaft muss sich jetzt gegen stärkeren Gegner behaupten

Eine ähnliche Sicht der Dinge hatte auch Kimmich: „In der zweiten Halbzeit hätten wir den Ball besser behaupten und den Gegner mehr laufen lassen müssen.“ Neben dem Spiel äußerte Kimmich sich auch zum Nagelsmann-Aus bei Bayern München.

Die Belgier starteten nach ihrer WM-Enttäuschung mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco, dem neuen Kapitän Kevin De Bruyne und dem dreifachen Torschützen Romelu Lukaku mit einem 3:0 in Schweden top in die EM-Qualifikation. „Es ist ein anderer Gegner, ein besserer Gegner“, befand Havertz. Die erste richtige Bewährungsprobe steht also bevor.