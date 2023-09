„Geht dem Flick doch nicht aufn Sack“: Füllkrug über überraschende WM-Nominierung

Von: Andre Oechsner

Teilen

Niclas Füllkrug gab in Katar sein WM-Debüt, und das als bis dato unbeschriebenes Blatt. Die Diskussionen vor seiner Nominierung gingen dem Stürmer gegen den Strich.

Dortmund – Wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Katar plagten die deutsche Fußball-Nationalmannschaft große Verletzungssorgen in der Offensive. Hansi Flick nominierte als Folge dessen Niclas Füllkrug für das Großereignis im Mittleren Osten. Der jetzige Stürmer von Borussia Dortmund hatte die Aufregung um seine Person nicht wirklich nachvollziehen können.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter 30 Jahre), Hannover Verein: Borussia Dortmund Position: Mittelstürmer Marktwert: 15 Millionen Euro

Niclas Füllkrug: Erst DFB-Debüt, wenig später WM

Vom Debütanten zum WM-Fahrer in Rekordzeit: Nachdem Niclas Füllkrug am 16. November im Testspiel gegen den Oman sein erstes Fußball-Länderspiel für Deutschland absolvierte, debütierte er etwa eine Woche später bei der Weltmeisterschaft in Katar während des Gruppenspiels gegen Japan. Füllkrug wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Die starken Leistungen im Trikot von Werder Bremen und ein bisschen Glück durch die Verletzungen von Lukas Nmecha und Marco Reus sorgten dafür, dass Füllkrug im letzten Moment noch auf den oft zitierten WM-Zug aufsprang. Vor seiner Nominierung war tage- respektive wochenlang über das Für und Wider seiner Ernennung debattiert worden.

Niclas Füllkrug war überraschend Teil des WM-Kaders, hatte aber keine Zweifel daran, dass Hansi Flick die richtige Entscheidung traf. © IMAGO/Christian Schroedter

Niclas Füllkrug zweifelt nicht an Entscheidung von Hansi Flick

„Es wurde ja wirklich sehr, sehr viel, und es wurde täglich neu berichtet. Ich habe mir schon immer zwischendurch gedacht: ‚Geht doch alle dem Hansi Flick nicht so auf den Sack und versucht ihm zu sagen, was er machen soll.‘ Der weiß genau, was er macht“, sagt Füllkrug in der von Amazon Prime veröffentlichten Dokureihe zur WM in Katar All or Nothing.

Auch wenn er lange viel davon in den Medien gelesen hat, so ganz glauben konnte es Füllkrug am Ende wohl selbst nicht. Der 30-Jährige war durchaus erstaunt: „Dann habe ich wirklich einen Tag vor der Nominierung um 23 Uhr abends einen Anruf bekommen. Ich habe mich dann riesig gefreut, habe einen Herzschlag gehabt – das Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen.“

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

DFB-Elf schied bei WM früh aus, aber Niclas Füllkrug überzeugte

Der Turnierverlauf war dann nicht so, wie er aus deutscher Sicht geplant war. Die DFB-Elf blamierte sich bei der zweiten Weltmeisterschaft in Folge und schied mit vier Punkten aus drei Gruppenspielen vorzeitig aus. Und wer war am Ende der große Gewinner? Exakt, Niclas Füllkrug.

In allen drei Gruppenspielen stand Füllkrug auf dem Platz, wurde jeweils eingewechselt. Beim 1:1 gegen Spanien rettete Füllkrug mit seinem Treffer kurz vor Schluss immerhin einen Punkt. Das 4:2 gegen Costa Rica, das am Ende ohne Wert war, war mit einem Tor und einer Vorlage schließlich Füllkrugs Meisterstück.

Niclas Füllkrug: Jetzt DFB-Team und BVB

„Meine Eltern haben mir einen Brief gezeigt, den ich in der Schule schreiben musste, wo man seine Wünsche und Träume draufschreibt. Da stand unter anderem ‚Weltmeister‘ drauf“, lacht Füllkrug. Zum Weltmeistertitel hat es in Katar nicht gereicht. Der vor kurzem zu Borussia Dortmund gewechselte Stürmer sorgte im DFB-Trikot aber auch nach der WM für Furore – und steht inzwischen bei beeindruckenden sieben Toren in neun Spielen. (aoe)