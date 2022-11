Thomas Müller feiert Joker Füllkrug direkt nach Spanien-Spiel ab: „Unglaublich geiler Typ“

Von: Antonio José Riether, Florian Schimak, Christoph Klaucke

Das DFB-Team war im zweiten Gruppenspiel der WM 2022 gegen Spanien gefordert. Die Flick-Elf verpasste den Sieg. Die Stimmen zum Spiel.

München/Al-Khor – Deutschland gegen Spanien: Es war angerichtet! Das DFB-Team musste gegen Spanien fast schon gewinnen, um noch eine Chance auf das Achtelfinale bei der WM 2022 zu haben. Dank der Niederlage von Japan gegen Costa Rica (0:1) (Spielplan zur WM 2022) wird Deutschland heute auch im Falle einer möglichen Niederlage nicht ausscheiden.

Allerdings wollte die Mannschaft von Hansi Flick Wiedergutmachung betreiben. Der Gegner aus Spanien war aber der erwartet starke Gegner. Nach dem Rückstand kam das DFB-Team durch den Treffer von Niclas Füllkrug (83.) zurück. Was sagen die DFB-Stars und der Bundestrainer nach der Partie?

Wir fassen für Sie die Stimmen aus ZDF, MagentaTV und aus der Mixed Zone im Al-Bayt Stadium in Al-Khor zusammen.

Niclas Füllkrug (Stürmer, DFB-Team) nach dem Spiel über ...

... das Remis gegen Spanien: „Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen, der Punkt ist wichtig fürs Gefühl. Wir wollten gewinnen.“

... den Sieg von Costa Rica am Mittag: „Ach, ich war da ganz entspannt. Wir brauchen jetzt nicht durchdrehen, aber wir können mit einem guten Gefühl ins letzte Spielen gehen und hoffen, dass alles gut ausgeht.“

Thomas Müller (Stürmer, DFB-Team) nach dem Spiel über ...

... Joker Niclas Füllkrug: „Er ist geil reingekommen, dafür ist dabei. Das hat er die letzten Tage angekündigt, er hat einen richtigen Hammer. Er ist ein unglaublicher geiler Typ.“

... die Partie: „Das 1:1 fühlt sich gut an, wir haben gegen sehr gute Spanier gespielt, spielerisch war es nicht die sauberste Klinge. Aber wir haben alles in die Wagschale geworfen. Wir haben trotz allem noch die Chance ins Achtelfinale einzuziehen. Mehr als alles raushauen können wir nicht.

... die Rückkehr der Jetzt-erst-recht-Mentalität: „Absolut. Wenn sie das sagen.“ (lacht)

... den Druck vor dem letzten Gruppenspiel: „Wir hatten uns das alles anders vorgestellt. Wir haben jetzt die Aufgabe Costa Rica zu schlagen und müssen hoffen, dass das andere Ergebnis zu unserem passt.“

Thomas Müller (l.) gratuliert Joker Niclas Füllkrug zu dem Treffer im Spiel gegen Spanien. © IMAGO / Matthias Koch

Thomas Müller (Stürmer, DFB-Team) nach dem Spiel bei Magenta TV über...

... seine Gefühle nach dem Remis: „Der Einsatz, die Einstellung, die läuferische Arbeit, die Grundtugenden haben wir an den Tag gelegt. Gegen Spanien musst du leiden. Leider haben wir unsere guten Umschaltmomente, wo wir den Ball gewinnen, vertändelt. Dann gerätst du in Rückstand. Dass Fülle das Ding so in den Knick nagelt, war natürlich überragend. Er hat der Mannschaft eine Energie gegeben. Wir müssen im letzten Spiel gewinnen, um noch im Turnier zu bleiben. Wir sind aber froh, dass wir noch die Chance dazu haben.“

Leon Goretzka (Mittelfeld, DFB-Team) nach der Partie im ZDF über...

... die große Erleichterung nach dem Remis: „Erleichterung? Weiß ich nicht. Wenn man möchte, kann man das so sagen.“

... die Aufgaben des Spiels: „Große Leidenschaft heute, wir wussten, dass wir heute leiden mussten. Nach dem Gegentor wiederzukommen, erfordert große Mentalität.“

... den möglichen Kickstarter für das Turnier: „Ich hoffe es, es war mit Sicherheit der Schritt in die richtige Richtung. Zweikämpfe wurden abgefeiert. Die Grätsche von David Raum wurde gefeiert. Da war die Bank da, da waren wir alle da. Das muss die Erkenntnis des Abends sein.“

Leon Goretzka (Mittelfeld, DFB-Team) nach dem Spiel bei Magenta TV über...

... die Leistung: „Eine große kämpferische Leistung gegen eine Mannschaft, die sehr ballsicher ist. Wir wussten vorher, dass wir leiden und viel hinterherlaufen müssen. Es waren elf Spieler auf dem Platz, die sich zerreißen wollten. Nur so kann es bei einer WM gehen.“



... das Thema Zielstrebigkeit: „Das Tor von Fülle ist Zielstrebigkeit pur. Wir hatten ein paar Torchancen, wo wir schon Körner gelassen hatten, das merkt man dann schon. Aber wir haben es insgesamt gut gemacht.“

Hansi Flick (Bundestrainer) nach der Partie im ZDF über...

... das Spiel: „Wir haben heute ein hochinteressantes Spiel gesehen, jeder Fußballfan ist auf seine Kosten gekommen. Kompliment an die Mannschaft, sie hat super gefighted. Und jetzt ist das Ziel, die Gruppenphase so zu beenden, dass wir in die K.o.-Phase kommen.“



... Joker Niclas Füllkrug: „Er hat zehn Tore und ist der Spitzenreiter in der Bundesliga. Mit welcher Entschlossenheit er abschließt, das hat uns Kraft gegeben. Aber das zweite können wir auch machen, die Chancen müssen wir auch nutzen. Mit dem Selbstvertrauen kommt aber die Überzeugung.“



... die Leistung des DFB-Teams: „Ich bin wirklich stolz darauf, was die Mannschaft geleistet hat. Auch auf die Reaktion auf den Rückstand, das war Mentalität. Wir haben schlau und mit Herz gespielt und sind einer Mannschaft, die fußballerisch top ist, auf Augenhöhe begegnet.“



... das Gegentor: „Wir sind einen Tick zu weit weg, aber die Verlagerung darf nicht passieren, da müssen wir die Passwege zumachen. Aber eine Mannschaft, die nach dem 7:0 auch Selbstvertrauen hatte.“



... die schlechte Laune von Leon Goretzka nach der Auftaktpartie: „Es gehört dazu, Japan war gestern. Das hier und heute hat gezählt, da haben wir eine gute Antwort gegeben. Aber wir brauchen mindestens vier Punkte, um in die nächste Runde einzuziehen.



... den aktuellen Stand: „Wenn wir diesen Aufwind mitnehmen und uns auf die Dinge konzentrieren, die wir gut können, werden wir mehr Selbstvertrauen bekommen. Dann kann vieles möglich sein, aber das müssen wir uns hart erarbeiten.“

Hansi Flick (Bundestrainer) nach dem Spiel bei Magenta TV über...

... seine Gefühle nach dem Remis gegen Spanien: „Ich bin schon stolz und zufrieden, dass wir zurückgekommen sind. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Kompliment an die Mentalität der Mannschaft, darauf lässt sich aufbauen. Wir haben aber erst den ersten Schritt gemacht, jetzt müssen wir den zweiten machen.“



... den Joker Füllkrug: „Die Entschlossenheit hat uns auch im Spiel gegen Japan gefehlt. Das hat er sehr gut gemacht und Jamal den Ball wegstibitzt. Es freut mich sehr für ihn.“

Niclas Füllkrug trifft zum 1:1-Ausgleich für Deutschland gegen Spanien. © Matthias Koch/Imago

.. die Stimmung im Team: „Ich kenne die Mannschaft, wir haben ein gutes Miteinander. Sie hat es heute gut gemacht gegen eine tolle spanische Mannschaft. Wir haben ihnen die Stirn gezeigt. Wir hätten uns aber mit dem 2:1 belohnen müssen. Da fehlt die Konsequenz. Wir mussten leiden. Aber wenn wir die Chance haben, dann müssen wir treffen.“



... die Konstellation vor dem Costa-Rica-Spiel: „Relativ egal. Wir müssen erstmal gegen Costa Rica gewinnen. Ich vertraue Luis Enrique, dass er das Spiel (gegen Japan) gewinnen will.“

Antonio Rüdiger (Abwehr, DFB-Team) nach dem Spiel in der Mixed Zone über...

... seine Gefühle: „Ich freue mich für die Mannschaft. Niclas ist reingekommen, hat seinen Job erledigt und uns am Leben gehalten. Am Donnerstag brauchen wir jetzt drei Punkte.“

... das Gegentor: „Jedes Gegentor ist scheiße.“

... die Reaktion nach dem Gegentor: „Wir haben immer weiter gemacht. Die Wechsel waren heute sehr wichtig. Niclas gibt uns etwas da vorne, das wir nicht haben.“

Joshua Kimmich (DFB-Team) nach der Partie im ZDF über...

... das Spiel und sein Empfinden: „Zum Glück haben wir das Unentschieden noch geschossen. Vom Gefühl her hatten Spanien mehr vom Spiel. Aber wir hatten gefühlt die besseren Chancen. Mit ein bisschen Glück können wir gewinnen, aber letztlich geht das Remis in Ordnung.“

... den Auftritt im Vergleich zum Japan-Spiel: „Auf jeden Fall war eine Steigerung erkennbar. Das Engagement hat gestimmt. Spielerisch war es phasenweise okay, aber ich fand, wir hatten sogar sehr interessante Ballgewinnen.“

Ilkay Gündogan nach der Partie bei Magenta TV über...

... die Leistung und den Punktgewinn: „Beides ordentlich, mit dem man leben kann. Der VAR hat uns einen Strich durch die Rechnung gezogen. Es war klar, dass Spanien mehr Ballbesitz haben wird und uns vielleicht auch technisch überlegen ist. Wir hatten einen klaren Plan zu verteidigen. Wir hatten viele Torchancen, deswegen ist ein Punkt eigentlich zu wenig.“



... Joker Füllkrug: „Man merkt bei dem Tor, welche Qualitäten er hat, besser kann man den nicht schießen. Es war ein brutal wichtiges Tor für uns.“



... das letzte Gruppenspiel: „Wir haben alles noch in der eigenen Hand. Abhängig von dem Spanien-Japan-Spiel müssen wir sehen, wie viele Tore wir schießen müssen. Wir haben aber die Möglichkeit aufs Weiterkommen.“

Thilo Kehrer (Abwehrspieler, DFB-Team) nach dem Spiel bei Magenta TV über...

... das Ausschlaggebende für den Punkt: „Unser Ziel waren drei Punkte, ganz klar. Wir haben sehr mutig und aggressiv gespielt, mit viel Intensität. Wir hätten ein paar Chancen noch ruhiger ausspielen können. Das 1:1 geht in Ordnung, die Leistung war aber gut.“

... die Lehren aus dem Spiel: „Mitnehmen kann man, dass wir im Pressing eine sehr gute Mannschaft sind. Wir können noch ein bisschen ruhiger sein, wenn wir den Ball gewinnen. Wenn man den Ball gewinnt, braucht man bisschen Ruhe, um den letzten Pass zu spielen, dann sind die Chancen noch klarer. Wir haben noch Luft nach oben.“

... die teils seltsamen Freistöße: „Die Spanier haben eine Art und Weise zu verteidigen, die sehr speziell ist. Sie stehen sehr hoch. Die Bälle waren teilweise sehr gut, manchmal war das Timing schwierig. Wir haben es gut gemacht, mit ein bisschen Glück ist Tonis Tor kein Abseits. Wir bleiben weiter dran.“

Manuel Neuer (Kapitän, DFB-Team) nach dem Spiel über ...

... die Partie heute: „Es war alles schwierig. Wir haben diesen Fight angenommen und haben wenig zugelassen. Ganz großes Kompliment an unsere Verteidigung. Es war schwer gegen uns ein Tor zu erzielen. Trotzdem haben sie getroffen, aber es war schwer zu verteidigen und wir haben an uns geglaubt. Fülle kam dann rein und hat in der 83. Minute getroffen. Das Wichtigste: Wir leben noch!“

... den Gegner: „Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt. Sie haben 7:0 zum Auftakt gewonnen, auf dem Platz hat man das aber heute nicht gesehen.“

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel im ZDF über...

... das erste Endspiel: „Wir sind alle mit Vorfreude hergefahren, das sind die Spiele, die man sich wünscht. Wir wollen beweisen, was für eine gute Mannschaft wir sind.“

... die Gründe für Goretzka und Kehrer in der Startelf: „Wir haben die Abläufe trainiert, Thilo hat im Training überzeugt. Im Mittelfeld wollten wir Stabilität haben, Kimmich und Goretzka spielen zusammen beim FC Bayern, wir wollen die Zentrale dicht bekommen.“

... die Zentrale mit Goretzka und Kimmich: „Beide sollen ihre Qualitäten einbringen und die beiden Achter (der Spanier, Anm. d.Red.) am Spielfluss hindern. Alles ist letztendlich ein Eins-gegen-Eins, wir ähneln uns sehr in er Art und Weise, in der wir Fußballspielen wollen.“

.. seine Erwartungen: „Spanien hat eine tolle Mannschaft. Wir müssen einfach zeigen, dass wir angekommen sind bei der WM.“

... seine Mannschaft, wie er sie in den letzten Stunden erlebt hat: „Sehr konzentriert. Sie wissen ganz genau, um was es geht.“

Hansi Flick spricht vor dem WM-Spiel gegen Spanien über die Aufstellung. © IMAGO / Matthias Koch

Hansi Flick (Bundestrainer) bei MagentaTV über...

... den Sieg von Costa Rica gegen Japan: „Wir haben es wahrgenommen. Wir haben uns aber auf das Spiel fokussiert.“



... die Personalie Goretzka: „Wir haben zwei Sechser, ein Zehner. Jo (Kimmich, Anm.d.Red.) und Leon spielen das auch bei Bayern München. Gündogan soll sich um Busquets kümmern.“



... den Anführer Thomas Müller: „Thomas ist ein Spieler, der die anderen mitnehmen kann. Er ist laut und kann die anderen pushen.“

... den Gegner: „Spanien ist eine Mannschaft, die ihr System und Spiel durchzieht. Wir sind darauf vorbereitet und hoffen, dass wir sie gut verteidigen können.“

