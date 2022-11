Thomas Müller feiert Joker Füllkrug direkt nach Spanien-Spiel ab: „Unglaublich geiler Typ“

Das DFB-Team war im zweiten Gruppenspiel der WM 2022 gegen Spanien gefordert. Die Flick-Elf verpasste den Sieg. Die Stimmen zum Spiel.

München/Al-Khor – Deutschland gegen Spanien: Es war angerichtet! Das DFB-Team musste gegen Spanien fast schon gewinnen, um noch eine Chance auf das Achtelfinale bei der WM 2022 zu haben. Dank der Niederlage von Japan gegen Costa Rica (0:1) (Spielplan zur WM 2022) wird Deutschland heute auch im Falle einer möglichen Niederlage nicht ausscheiden.

Allerdings wollte die Mannschaft von Hansi Flick Wiedergutmachung betreiben. Der Gegner aus Spanien war aber der erwarteter starke Gegner. Nach dem Rückstand kam das DFB-Team aber durch den Treffer von Niclas Füllkrug zurück. Was sagen die Stars nach der Partie?

Wir fassen für Sie die Stimmen aus ZDF, MagentaTV und aus der Mixed Zone im Al-Bayt Stadium in Al-Khor zusammen.

Niclas Füllkrug (Stürmer, DFB-Team) nach dem Spiel über ...

... das Remis gegen Spanien: „Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen, der Punkt ist wichtig fürs Gefühl. Wir wollten gewinnen.“

... den Sieg von Costa Rica am Mittag: „Ach, ich war da ganz entspannt. Wir brauchen jetzt nicht durchdrehen, aber wir können mit einem guten Gefühl ins letzte Spielen gehen und hoffen, dass alles gut ausgeht.“

Thomas Müller (Stürmer, DFB-Team) nach dem Spiel über ...

... Joker Niclas Füllkrug: „Er ist geil reingekommen, dafür ist dabei. Das hat er die letzten Tage angekündigt, er hat einen richtigen Hammer. Er ist ein unglaublicher geiler Typ.“

... die Partie: „Das 1:1 fühlt sich gut an, wir haben gegen sehr gute Spanier gespielt, spielerisch war es nicht die sauberste Klinge. Aber wir haben alles in die Wagschale geworfen. Wir haben trotz allem noch die Chance ins Achtelfinale einzuziehen. Mehr als alles raushauen können wir nicht.

... die Rückkehr der Jetzt-erst-recht-Mentalität: „Absolut. Wenn sie das sagen.“ (lacht)

... den Druck vor dem letzten Gruppenspiel: „Wir hatten uns das alles anders vorgestellt. Wir haben jetzt die Aufgabe Costa Rica zu schlagen und müssen hoffen, dass das andere Ergebnis zu unserem passt.“

Thomas Müller (l.) gratuliert Joker Niclas Füllkrug zu dem Treffer im Spiel gegen Spanien. © IMAGO / Matthias Koch

Manuel Neuer (Kapitän, DFB-Team) nach dem Spiel über ...

... die Partie heute: „Es war alles schwierig. Wir haben diesen Fight angenommen und haben wenig zugelassen. Ganz großes Kompliment an unsere Verteidigung. Es war schwer gegen uns ein Tor zu erzielen. Trotzdem haben sie getroffen, aber es war schwer zu verteidigen und wir haben an uns geglaubt. Fülle kam dann rein und hat in der 83. Minute getroffen. Das Wichtigste: Wir leben noch!“

... den Gegner: „Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt. Sie haben 7:0 zum Auftakt gewonnen, auf dem Platz hat man das aber heute nicht gesehen.“

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel im ZDF über...

... das erste Endspiel: „Wir sind alle mit Vorfreude hergefahren, das sind die Spiele, die man sich wünscht. Wir wollen beweisen, was für eine gute Mannschaft wir sind.“

... die Gründe für Goretzka und Kehrer in der Startelf: „Wir haben die Abläufe trainiert, Thilo hat im Training überzeugt. Im Mittelfeld wollten wir Stabilität haben, Kimmich und Goretzka spielen zusammen beim FC Bayern, wir wollen die Zentrale dicht bekommen.“

... die Zentrale mit Goretzka und Kimmich: „Beide sollen ihre Qualitäten einbringen und die beiden Achter (der Spanier, Anm. d.Red.) am Spielfluss hindern. Alles ist letztendlich ein Eins-gegen-Eins, wir ähneln uns sehr in er Art und Weise, in der wir Fußballspielen wollen.“

.. seine Erwartungen: „Spanien hat eine tolle Mannschaft. Wir müssen einfach zeigen, dass wir angekommen sind bei der WM.“

... seine Mannschaft, wie er sie in den letzten Stunden erlebt hat: „Sehr konzentriert. Sie wissen ganz genau, um was es geht.“

Hansi Flick spricht vor dem WM-Spiel gegen Spanien über die Aufstellung. © IMAGO / Matthias Koch

Hansi Flick (Bundestrainer) bei MagentaTV über...

... den Sieg von Costa Rica gegen Japan: „Wir haben es wahrgenommen. Wir haben uns aber auf das Spiel fokussiert.“



... die Personalie Goretzka: „Wir haben zwei Sechser, ein Zehner. Jo (Kimmich, Anm.d.Red.) und Leon spielen das auch bei Bayern München. Gündogan soll sich um Busquets kümmern.“



... den Anführer Thomas Müller: „Thomas ist ein Spieler, der die anderen mitnehmen kann. Er ist laut und kann die anderen pushen.“

... den Gegner: „Spanien ist eine Mannschaft, die ihr System und Spiel durchzieht. Wir sind darauf vorbereitet und hoffen, dass wir sie gut verteidigen können.“

