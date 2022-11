„Lückes Geheimrezept?“: Uraltes Füllkrug-Foto aus der Küche macht nach Spanien-Tor die Runde

Von: Hannes Niemeyer

Deutschland feiert Niclas Füllkrug. Sein Tor zum 1:1 gegen Spanien bei der WM 2022 in Katar bringt neue Hoffnung – und ein altes Foto samt „Geheimrezept“ hervor.

Doha – Vom Überraschungskandidaten zum Hoffnungsträger bei der WM 2022: Niclas Füllkrug schoss Deutschland gegen Spanien in der 83. Minute nicht nur zum so wichtigen Ausgleich, sondern sich damit auch in die fiktiven Startaufstellungen etlicher Zuschauer vor dem entscheidenden Gruppenspiel um den Achtelfinal-Einzug gegen Costa Rica am Donnerstagabend. Der Stürmer vom SV Werder Bremen ist binnen weniger Minuten zum Sinnbild der neu entfachten Fußball-Euphorie in seinem Heimatland gereift.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter: 29 Jahre), Hannover Verein: SV Werder Bremen Marktwert: 5 Millionen Euro Länderspiele: 3 (2 Tore)

Nach Füllkrug-Tor bei der WM 2022: Jetzt macht ein altes Foto die Runde

Mit seinem satten Schuss ins linke obere Toreck brachte „Lücke“, wie er aufgrund seiner Zahnlücke liebevoll genannt wird, auch Thomas Müller zur Gefühlsduselei. Der FC-Bayern-Star nannte seinen Teamkollegen einen „unglaublich geilen Typen“, schwärmte in den höchsten Tönen von ihm. Aber nicht nur die Teamkollegen, auch die Internet-User gerieten nach dem Tor in völlige Füllkrug-Ekstase. Ein Zuschauer meint sogar, das „Geheimrezept“ des 29-Jährigen entlarvt zu haben – und gräbt dafür ein altes Bild aus dem Fotoarchiv aus.

Zu sehen ist der heutige DFB-Star dort in der Küche. Das Foto, das auf Twitter aktuell die Runde macht, stammt aus dem November 2010. Damals kickte der noch 17 Jahre junge Füllkrug bereits bei Werder Bremen – allerdings gerade erst in der U19 des Bundesligisten. Der gebürtige Hannoveraner ist in der Küche beim Kochen abgelichtet. Auf dem Regal über ihm steht sogar noch die „Next Generation Trophy“ aus dem Sommer 2010, den Wettbewerb der Nachwuchsmannschaften, ausgetragen von Red Bull Salzburg, gewann er damals noch mit der U17 der Bremer und traf auch im Finale beim 3:1 gegen Red Bull Brasil. Was allerdings mehr im Fokus des Bildes steht: Füllkrugs Kochkünste.

Niclas Füllkrug beim Spaghetti kochen: „Geheimrezept“ für WM-Tor enthüllt?

Das Foto zeigt Füllkrug beim Spaghetti kochen. So weit so simpel, sollte man meinen. Ein Detail irritiert jedoch. Ein Twitter-User bringt es auf den Punkt: „Lückes Geheimrezept? Spaghetti frittieren“, schreibt er zu dem Bild. Und tatsächlich hat Füllkrug die Spaghetti zwar im Topf, hält allerdings die geöffnete Öl-Flasche darüber. Ob er wirklich ungekochte Nudeln frittieren wollte, mag bezweifelt werden. Tatsächlich gibt es ja den weit verbreiteten Kochtipp, ein wenig Öl mit ins Nudelwasser zu kippen, damit die Spaghetti nicht zusammenkleben. Erfahrene Pasta-Könner werden allerdings wissen, dass die Nudeln sich dadurch nicht mehr so gut mit der Soße verbinden können.

Wie viel ein mögliches Spaghetti-„Geheimrezept“ nun mit Füllkrugs Leistung gegen Spanien zu tun hatte, dürfte den meisten Deutschland-Fans relativ egal sein, solange Füllkrug auch weiter für die DFB-Elf trifft. Mit Nudeln könnte der Erfolg allerdings tatsächlich zusammenhängen. Immerhin verriet DFB-Koch Anton Schmaus vor dem Turnier in Katar im stern-Interview das Lieblingsgericht der Nationalmannschaft: Die Döner-Pasta.

Weniger gute Laune hatte ein anderer DFB-Star nach dem Spiel: Jamal Musiala haderte nach dem 1:1 gegen Spanien mit einer Szene. Für Ärger sorgte hingegen TV-Experte Sandro Wagner mit einem „Bademantel“-Spruch. (han)