Nico Schlotterbeck: Karriere und Familie? Das wissen wir über den deutschen Nationalspieler

Nico Schlotterbeck © IMAGO / Sven Simon

Nico Schlotterbeck spielt seit diesem Sommer bei Borussia Dortmund und gewann mit der U21-Nationalmannschaft die EM.

Dortmund ­– Nico Schlotterbeck ist deutscher Innenverteidiger. Er wurde in Waiblingen geboren und begann seine Fußballlaufbahn gemeinsam mit seinem älteren Bruder Keven bei der SG Weinstadt. Nach der Schule begann seine Ausbildung in einem Nachwuchsausbildungszentrum (NLZ). Der Marktwert des 1,91 Meter großen Schlotterbecks liegt laut transfermarkt.de bei rund 33 Millionen Euro (Stand: 26. Oktober 2022).

Nico Schlotterbeck – das ist über seine Familie bekannt

Nico Schlotterbeck spielte gemeinsam mit seinem Bruder Keven beim SC Freiburg. Sie spielen auf der gleichen Position als Innenverteidiger und scheinen die Sportler-Gene ihrer Familie geerbt zu haben. Der Vater, Marc Schlotterbeck, spielte bei den Stuttgarter Kickers, musste aber wegen einer Krankheit seine Fußballkarriere bereits mit 18 Jahren beenden. Niels Schlotterbeck, ein Onkel von Nico, war mehr als 200 Mal in der 1. und 2. Bundesliga im Einsatz und Spieler bei den Stuttgarter Kickers, 1860 München und beim SC Freiburg.

Nach Karriereende gründete er eine Förderschule für junge Fußballer, die auch Nico und sein Bruder Keven besuchten. Wenn die beiden Brüder gleichzeitig ein Spiel in verschiedenen Bundesliga-Clubs hatten, kam es schon mal vor, dass die Eltern die Spiele auf zwei Fernsehern verfolgten.

Nico Schlotterbeck – die Stationen seiner Karriere

Jugendmannschaft SG Weinstadt (bis 2007)

Jugendmannschaft Stuttgarter Kickers (2007-2014)

Jugendmannschaft VfR Aalen (2014-2015)

Karlsruher SC (2015-2017)

SC Freiburg (2017-2020)

Union Berlin (2020-2021)

SC Freiburg (2021-2022)

Borussia Dortmund (seit 2022)

Nico Schlotterbeck – der Weg zum Profi-Fußballer

Im Sommer 2017 wechselte Schlotterbeck zur U19 des SC Freiburg, nach einem Jahr kam er schon in die zweite Mannschaft und im März 2019 debütierte er in der ersten Mannschaft in der Bundesliga gegen Hertha BSC. Nach einem Jahr als ausgeliehener Spieler bei Union Berlin kehrte Schlotterbeck zum SC Freiburg zurück. In der Zeit in Berlin hatte sich Schlotterbeck körperlich weiterentwickelt und viel Muskelmasse aufgebaut.

Am 21. Mai 2022 hat Nico Schlotterbeck in seinem letzten Spiel für den SC Freiburg vollen Einsatz gezeigt. Er trieb als Innenverteidiger ständig an. Das DFB-Pokalfinale endete jedoch für Schlotterbeck und seinen Verein mit einer 2:4-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen RB Leipzig.

Nico Schlotterbeck – Wechsel zu Borussia Dortmund

Zur Saison 2022/23 wechselt Innenverteidiger Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund. Beim BVB wird Schlotterbeck mit dem zweiten Innenverteidiger-Zugang, Niklas Süle, zusammenspielen. Schlotterbecks Vertrag gilt bis 30. Juni 2027.

Nico Schlotterbeck - Spieler der deutschen Nationalmannschaft

Bereits im April 2017 wurde Schlotterbeck aufgrund sehr guter Leistungen von seinem Trainer Meikel Schönweitz für die U18-Nationalmannschaft und gleichzeitig für das DFB-Juniorenteam nominiert. Er spielte nacheinander in der U18, U19, der U20 und der U21. Mit der U21-Nationalmannschaft wurde Schlotterbeck im Sommer 2021 U21-Europameister. Hansi Flick wurde auf den leistungsstarken Nachwuchsspieler aufmerksam.

In seiner Funktion als Bundestrainer nahm Flick Nico Schlotterbeck in die A-Nationalmannschaft auf. Flick nominierte Schlotterbeck für die im September 2021 stattgefunden Qualifikationsspiele zur Vorbereitung auf die Fußball-WM 2022 in Katar. Schlotterbeck kam aber nicht zum Einsatz. Jedoch durfte Nico Schlotterbeck im Testspiel gegen Israel am 26. März 2022 sein erstes Länderspiel bestreiten. Hinsichtlich der im Winter stattfindenden WM 2022 in Katar kämpft er um einen der Plätze in der Innenverteidigung.