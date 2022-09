Niederlande gegen Belgien im TV und Stream: Wo läuft die Nations League heute live?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Am Sonntagabend duellieren sich die Niederlande und Belgien in der Nations League. © IMAGO/David Catry Sportpix.be

Mit dem Duell zwischen der Niederlande und Belgien wartet am Sonntagabend eine echte Top-Partie auf die Zuschauer. Wo wird das Spiel in der Nations League übertragen? Alle Infos.

München – In der Nations League kommt es am letzten Spieltag zum Kräftemessen zwischen der Niederlande und Belgien. Dabei steht der Sieg in Gruppe vier der Liga A auf dem Spiel.

Niederlande mit starker Bilanz in der Nations League

Die Niederlande zeigt sich knapp zwei Monate vor der WM 2022 in Katar in bestechender Frühform. Am vergangenen Donnerstag siegte das Team von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal souverän mit 2:0 in Polen. Damit steht „Oranje“ in der Nations-League-Gruppe A4 noch immer ohne Niederlage da - lediglich am dritten Spieltag kam Holland nicht über ein 2:2 gegen Polen hinaus. Die restlichen Partien konnten allesamt gewonnen werden, darunter auch ein beeindruckender 4:1-Erfolg über den heutigen Gegner Belgien am ersten Spieltag. Die niederländische Elf hat es sich folglich mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 13:6 auf dem ersten Platz der Gruppentabelle gemütlich gemacht.

Belgien kann Niederlande noch tabellarisch einholen - dafür braucht es heute einen deutlichen Sieg

Doch zu gemütlich sollte „Oranje“ das Duell gegen Belgien nicht angehen lassen. Denn die Elf von Coach Roberto Martinez hat noch Chancen, die Niederlande tabellarisch zu überholen und damit in das Halbfinale der Nations League einzuziehen. Dafür braucht es heute Abend einen belgischen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Die Begegnung am letzten Donnerstag gegen Wales konnten die „Red Dragons“ knapp mit 2:1 gewinnen, obgleich der Entstand die spielerische Dominanz der Belgier nicht ganz widerspiegelt.

Begegnung Niederlande - Belgien Datum Sonntag, 25. September Anpfiff 20.45 Uhr Stadion Johan Cruyff Arena (Amsterdam)

Niederlande gegen Belgien live: Wo läuft heute die Nations League im TV und Stream?

Der Länderspiel-Leckerbissen zwischen Holland und Belgien wird heute Abend nicht im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragung gesichert und startet um 20.35 Uhr mit dem Live-Stream. Kommentator ist Marcel Seufert. Für die Nutzung von DAZN wird ein gültiges Abo benötigt (29,99 Euro pro Monat). Das Programm des Streaming-Anbieters kann via Apple TV, Smart-TV oder Fire TV Stick auch auf dem TV-Gerät empfangen werden. (kus)

Niederlande empfängt Belgien in der Nations League: Die Übertragung im Überblick

TV DAZN (via Apple TV, Smart-TV oder Fire TV Stick) Live-Stream DAZN Highlights DAZN