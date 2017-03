So sehen Sie Niederlande gegen Italien live im TV und im Live-Stream

Arjen Robben vom FC Bayern München und Torwart-Legende Gianluigi Buffon treffen am Dienstag in Amsterdam aufeinander.

Amsterdam - Am Dienstag empfängt die niederländische Nationalmannschaft die „Squadra Azzurra“ aus Italien. So sehen Sie das Länderspiel live im TV und im Live-Stream.

Das Duell zwischen der Niederlande und Italien ist längst ein Klassiker im internationalen Fußball. Dieses Mal treffen die beiden Nationen jedoch nicht in einem Pflicht-, sondern nur in einem Testspiel aufeinander, in dem es lediglich ums Prestige geht. Das letzte Aufeinandertreffen im September 2014 entschieden die Südeuropäer mit 2:0 für sich.

Damals nicht mit von der Partie war Bayern Münchens Arjen Robben. Im diesjährigen Duell zwischen Holland und Italien wird der 33-Jährige jedoch voraussichtlich wieder mitwirken. Schließlich wurde der Rechtsaußen von Bondscoach Danny Blind - als einziger Profi aus der Bundesliga - für das WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien und das Länderspiel gegen die „Squadra Azzurra“ nominiert.

Länderspiel gegen die Niederlande: Italien setzt weiterhin auf Erfahrung

Die „Azzurri“ setzen in der WM-Qualifikation gegen Albanien sowie gegen die Niederlande auf altbewährtes Personal. So berief Nationaltrainer Gian Piero Ventura, der das Team nach der Europameisterschaft 2016 von Antonio Conte übernommen hatte, unter anderem Torwart-Legende Gianluigi Buffon (Juventus Turin), die Abwehr-Asse Andrea Barzagli und Leonardo Bonucci (beide Juventus Turin), Mittelfeld-Motor Daniele de Rossi (AS Rom), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) sowie den ehemaligen BVB-Profi Ciro Immobile (Lazio Rom). Außerdem mit dabei: Nicola Sansone, der bis 2011 im Jugendbereich des FC Bayern München aktiv war und seine Fußball-Schuhe inzwischen für den spanischen Erstligisten FC Villarreal schnürt.

Anstoß der Partie in der Amsterdam Arena am Dienstagabend ist um 20.45 Uhr. Im Folgenden erfahren Sie, wo und wie Sie das Länderspiel Niederlande gegen Italien live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Niederlande - Italien: Das Fußball-Länderspiel live im TV bei Sky

Lust auf einen packenden Fußball-Abend vor dem Fernseher? Lust auf Niederlande gegen Italien? Kein Problem, denn das Duell zwischen der „Elftal“ und der „Squadra Azzurra“ wird am Dienstagabend live im Free-TV übertragen. Nicht die ARD und auch nicht das ZDF zeigen das Match, sondern der 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD.

Seit dem Start von SSNHD im Dezember 2011 konnten lediglich Sky-Kunden den Sender im Rahmen ihres Abonnements empfangen. Nun jedoch gibt es Sky Sport News HD seit mittlerweile vier Monaten auch im Free-TV. Seither zeigte der Sender aus Unterföhring bei München unter anderem das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München live und einige Handball-Länderspiele des DHB-Teams.

Demnächst folgt zudem ein weiteres Bundesligaspiel und nun also der absolute Kracher zwischen der niederländischen und der italienischen Fußball-Nationalmannschaft.

Die Live-Übertragung von SSNHD aus Amsterdam beginnt am Dienstag um 20.40 Uhr. Im Anschluss an das Match geht es mit der normalen Sport-Nachrichtensendung weiter, in der auch Highlights der Partie gezeigt werden.

Niederlande - Italien: Das Fußball-Länderspiel im Live-Stream von Sky

Wer das Länderspiel Niederlande gegen Italien lieber vor dem PC sehen möchte, hat auf sky.de die Möglichkeit dazu. Dort finden Sie einen kostenfreien Live-Stream von Sky Sport News HD. Dieser ist über jeden gängigen Webbrowser aufrufbar.

Sky-Kunden können den Auftritt der Italiener in Amsterdam auch über das Online-Streamingportal Sky Go verfolgen. Denn auch dort finden Sie einen Live-Stream von SSNHD, der ohne zusätzliche Kosten aufrufbar ist. Um ihn „freizuschalten“ müssen Sie sich zunächst im Portal mit Ihrer E-Mail-Adresse beziehungsweise Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und anschließend den entsprechenden Live-Stream anklicken.

Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht Apple-Nutzern bei iTunes und Android-Nutzern im Google Play Store die offizielle Sky Go-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Allerdings ist die Applikation nicht mit allen Android-Geräten kompatibel. Eine genaue Übersicht, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte, finden Sie hier.

Niederlande - Italien: Das Fußball-Länderspiel im kostenlosen Live-Stream

Sollten Sie im Internet nach kostenlosen Live-Streams zur Partie Niederlande gegen Italien suchen, werden Sie garantiert fündig. Allerdings ist die Nutzung eines unbekannten Live-Streaming-Angebots nicht unbedingt die beste Option. Denn Sie müssen damit rechnen, dass die Bild- und Tonqualität zu wünschen übrig lässt, das Spiel von einem ausländischen Reporter kommentiert sowie regelmäßig durch lästige Werbeeinblendungen unterbrochen wird. Darüber hinaus besteht die Gefahr, sich einen Computer-Virus oder andere Malware einzufangen, die den Rechner, PC oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Wenn Sie deshalb auf Nummer sicher gehen möchten, nutzen Sie lieber den oben genannten Live-Stream von Sky Sport News HD oder informieren Sie sich in diesem Artikel über kostenlose und legale Live-Streams.

Wichtig: Das Streamen von Fußball-Spielen verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Wenn Sie also die Begegnung Niederlande gegen Italien auf Ihrem Tablet oder Smartphone sehen möchten, dann nutzen Sie idealerweise eine stabile WLAN-Verbindung. So vermeiden Sie, dass das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht wird.

Niederlande - Italien: Die letzten fünf Duelle

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Freundschaftsspiel 04.09.2014 Italien - Niederlande 2:0 (2:0) Freundschaftsspiel 06.02.2013 Niederlande - Italien 1:1 (1:0) Freundschaftsspiel 14.11.2009 Italien - Niederlande 0:0 (0:0) EM 2008 Gruppenphase 09.06.2008 Niederlande - Italien 3:0 (2:0) Freundschaftsspiel 12.11.2005 Niederlande - Italien 1:3 (1:2)

