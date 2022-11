Niederländische Nationalmannschaft: Infos zu Rekorde, Erfolge, Trainer

Die Niederlande gehört zu den ärgsten Rivalen der deutschen Nationalmannschaft. © IMAGO

Die niederländische Nationalmannschaft lieferte sich schon einige historische Spiele mit den Deutschen. Bei der WM 2022 gehört Oranje zum Favoritenkreis.

Zeist – Ein einziges Mal konnte die niederländische Nationalmannschaft bisher einen großen Titel feiern: 1988 gewann sie die Europameisterschaft in Deutschland gegen die damalige UdSSR. Vorausgegangen war das hochdramatische Halbfinale gegen den Gastgeber, der nach der 1:2-Niederlage ausschied.

Die niederländische Nationalmannschaft und ihre Geschichte

Die niederländische Nationalmannschaft, in ihrer Heimat Elftal oder Oranje genannt, gehört zu den erfolgreichsten europäischen Teams. Aufgrund der Nationalfarbe der Niederlande, die sich vom Königshaus Oranien-Nassau ableitet, treten die Spieler traditionell in orangefarbenen Trikots an. Hinter der Mannschaft steht der Königliche Niederländische Fußballbund, kurz KNVB, der bereits 1889 als Nederlandsche Voetbalbond gegründet wurde. Die Zentrale befindet sich in Zeist östlich von Utrecht. 1904 war der KNVB eines der Gründungsmitglieder der FIFA. Die Auszeichnung „Königlich“ wurde dem Verband 1929 von Königin Wilhelmina verliehen.

Die niederländische Nationalmannschaft: Rekord-Trainer und Rekord-Spieler

Nachdem die erste niederländische Nationalmannschaft zunächst noch vornehmlich von ausländischen Coaches trainiert wurde, sitzen seit 1974 nur noch Niederländer auf dem Stuhl des „Bondscoach“. Berühmtester Trainer ist Rinus Michels, unter dem Oranje 1974 die Vize-Weltmeisterschaft und 1988 die Europameisterschaft gewann. Er wurde 1999 von der FIFA zum Trainer des Jahrhunderts gewählt.

Spieler mit den häufigsten Einsätzen für die Elftal:

Nr Name Einsätze Zeitraum 1 Wesley Sneijder 134 2003-2018 2 Edwin van der Sar 130 1995-2008 3 Frank de Boer 112 1990-2004 4 Rafael van der Vaart 109 2001-2013 5 Giovanni van Bronckhorst 106 1996-2010 6 Dirk Kuyt 104 2004-2014 7 Robin van Persie 102 2005-2107 8 Philip Cocu 101 1996-2006 9 Arjen Robben 96 2003-2017 10 Clarence Seedorf 87 1994-2008 John Heitinga 87 2004-2013

Der vermutlich größte niederländische Fußballer aller Zeiten ist jedoch der legendäre Stürmer Johan Cruijff. Mit dem Rekordspieler konnte die niederländische Nationalmannschaft in den 70er-Jahren große Erfolge feiern. Bei der Wahl zum besten Fußballspieler des 20. Jahrhunderts belegte er den zweiten Platz hinter Pelé.

Die niederländische Nationalmannschaft und ihre größten Erfolge

Obwohl Oranje fast konstant bei großen Wettbewerben dabei ist, konnte bislang nur ein einziges Mal ein großer Titel gefeiert werden. Die größten Erfolge im Überblick:

1908 Olympische Sommerspiele London: Bronzemedaille

1912 Olympische Sommerspiele Stockholm: Bronzemedaille

1920 Olympische Sommerspiele Antwerpen: Bronzemedaille

1974 Fußball-WM Deutschland: Vizeweltmeister

1976 Fußball-EM Jugoslawien: Dritter Platz

1978 Fußball-WM Argentinien: Vizeweltmeister

1988 Fußball-EM Deutschland: Europameister

2010 Fußball-WM Südafrika: Vizeweltmeister

2014 Fußball-WM Brasilien: Dritter Platz

Zuletzt verpasste Oranje die Qualifikation für die EM 2016 und die WM 2018. Bei der WM 2022 in Katar ist die Niederlande wieder dabei und in einer Gruppe mit Gastgeber Katar, Ecuador und dem Senegal.