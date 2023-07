Nigeria bei Fußball-WM auf Kurs, Top-Nationen müssen zittern

Die USA und die Niederlande trennten sich in Neuseeland Unentschieden. © Alysa Rubin/AP/dpa

Nigerias Fußballerinnen setzen WM-Gastgeber Australien unter Druck, auch die USA und Niederlande sind nach dem 1:1 im direkten Duell noch nicht fürs Achtelfinale qualifiziert. Portugal darf hoffen.

Brisbane - Außenseiter Nigeria hat sich bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland eine starke Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag verschafft.

Die Elf von Trainer Randy Waldrum düpierte beim 3:2 (1:1) Gastgeber Australien. Ein weiterer Punkt gegen das punktlose Irland würde Nigeria für den Achtelfinal-Einzug reichen, während Australien gegen Olympiasieger Kanada einen Sieg braucht, um sicher weiterzukommen.

Nigeria setzte sich gegen Gastgeber Australien durch © Jono Searle/AAP/dpa

Auch in Gruppe E kämpfen nach dem 1:1 (0:1) zwischen Weltmeister USA und Vizeweltmeister Niederlande sowie Portugals 2:0 (2:0) gegen Vietnam noch drei Teams ums Weiterkommen.

In Brisbane hatte Emily van Egmond (45.+1 Minute) Australien zunächst in Führung gebracht, doch Uchenna Kanu (45.+6) glich noch vor dem Pausenpfiff aus. In einer mit viel Leidenschaft geführten Partie erzielten Osinachi Ohale (65.) und die für den FC Barcelona stürmende Asisat Oshoala (72.) vor 49.156 Fans die weiteren Tore für die „Super Eagles“. Alanna Kennedys Kopfballtreffer zum 2:3 (90.+10) kam zu spät. Die „Matildas“ hatten erneut auf ihren Star Sam Kerr wegen einer Wadenverletzung verzichten müssen.

Amerikanerinnen verpassen Achtelfinal-Einzug

In einer Revanche des WM-Finales von 2019 gegen die Niederlande verpassten die Amerikanerinnen den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug. Durch das 1:1 liegen beide Mannschaften vor dem letzten Gruppenspieltag punktgleich mit jeweils vier Zählern auf den ersten beiden Plätzen der Gruppe E.

Vor 27.312 Zuschauern, darunter US-Außenminister Antony Blinken, im WM-Stadion von Wellington brachte die langjährige Bundesligaspielerin Jill Roord die Niederländerinnen in Führung (17.). Lindsey Horan, die bereits im Auftaktspiel gegen Vietnam (3:0) einen Treffer beigesteuert hatte, erzielte in der 62. Minute den Ausgleich.

„In der ersten Halbzeit waren wir ein wenig enttäuscht darüber, wie wir gespielt haben“, sagte Horan. „Aber ich denke, dass wir die Dinge sofort in Ordnung gebracht haben - durch den Druck, den wir ausgeübt haben, und die Anzahl der Chancen und Möglichkeiten, die daraus entstanden sind.“

Portugiesinnen souverän

Portugals Fußballerinnen erledigten ihre Pflichtaufgabe beim 2:0 gegen Vietnam souverän. Den ersten Sieg in der WM-Historie des portugiesischen Frauenfußballs besiegelten vor 6645 Zuschauern in Hamilton Telma Encarnacao (7. Minute) und Kika Nazareth (21.). Es sei ihr bislang wichtigstes Tor gewesen, erklärte Encarnacao nach dem lockeren Erfolg, der durchaus hätte höher ausfallen können. „Es wurde bei einer Weltmeisterschaft erzielt. Das ist Geschichte für Portugal. Ich bin unheimlich stolz.“

Die Frauen Portugals siegten problemlos gegen Vietnam. © Abbie Parr/AP/dpa

Am kommenden Dienstag trifft Tabellenführer USA (4 Punkte) im abschließenden Gruppenspiel auf Portugal (3), die Niederlande (4) bekommen es mit den ausgeschiedenen Vietnamesinnen (0) zu tun. dpa