Kohler-Kritik: Süle noch kein Abwehrchef, „wenn es darauf ankommt“

Von: Hanna Raif

Weltmeister-Verteidiger Jürgen Kohler ist noch nicht überzeugt von der neuen BVB-Abwehr rund um den Ex-Bayer Niklas Süle.

Dortmund - Wenn das Topspiel am Abend (18.30 Uhr) im Signal Iduna Park angepfiffen wird, richten sich die Augen wie immer auf die Angriffsreihen. Da stehen die Juwelen Jamal Musiala auf der einen und ­Jude Bellingham auf der anderen Seite. Da tänzeln Sadio Mané und Leroy Sané auf den Flügeln auf und ab. Da will das Übertalent Youssoufa Moukoko seine Aufstellung rechtfertigen. Diejenigen, die den Virtuosen, Dribblern und Ballkünstlern gegenüberstehen, haben den etwas weniger spektakulären Job, ihr Spiel zu zerstören. Auf der einen Seite Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt, auf der anderen Seite – und weitaus interessanter – Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Der Übersiedler in seinem ersten Spiel gegen den Ex. Kann er Abwehrchef?

Kohler über Süle: „Noch nicht in der Rolle des Bosses“

Jürgen Kohler ist sich im Moment noch nicht sicher. „Er ist deutscher Nationalspieler – von daher hat der BVB alles richtig gemacht, ihn zu holen“, sagt der Weltmeister von 1990 gegenüber der tz. Mit Blick auf den durchwachsenen – und von Verletzungssorgen dominierten – Start in Dortmund aber sieht er Süle noch in der Bringschuld.

Niklas Süle ist laut BVB-Legende Jürgen Kohler noch kein Abwehrboss, wenn es darauf ankommt. © IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Kohler beschreibt den 27-Jährigen als „gestandenen Spieler in bestem Alter. Aber wenn es darauf ankommt, habe ich ihn noch nicht in der Rolle des Bosses gesehen.“ Im Duell mit seinem Ex-Klub kann Süle die Kritiker eines Besseren belehren.