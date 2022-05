Bundesliga-Rückkehr: Ex-Bayern-Coach Niko Kovac wird Cheftrainer in Wolfsburg

Von: Antonio José Riether

Niko Kovac ist zurück in der Bundesliga. Nach seiner Entlassung in München im November 2019 war er in Monaco tätig, künftig leitet er die Geschicke beim VFL Wolfsburg.

Wolfsburg - Der ehemalige Bayern-Trainer Niko Kovac wird ab kommender Saison wieder in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen. Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Aufsichtsratskreise des Klubs berichtet, soll der 50-Jährige im Sommer zum VfL Wolfsburg wechseln. Die Niedersachsen hatten erst kürzlich ihren bisherigen Trainer Florian Kohfeldt freigestellt

Niko Kovac Geboren: 15. Oktober 1971 Geburtsort: Berlin Bisherige Stationen als Trainer: Kroatien, Eintracht Frankfurt, FC Bayern, AS Monaco

Niko Kovac: Wolfsburg statt Premier League - Ex-Bayern-Coach kehrt zurück in die Bundesliga

Wie die Wolfsburger Nachrichten erfahren haben wollen, soll Kovac beim VfL einen Vertrag bis 2025 erhalten, offiziell verkündet wird die Verpflichtung des neuen Trainers demnach am Freitag. Am Donnerstagabend mussten offenbar nur noch letzte Details mit dem gebürtigen Berliner, der weit oben auf der Kandidatenliste der Wölfe stand, geklärt werden.

Zunächst war nicht klar, ob der ehemalige kroatische Nationaltrainer nach Deutschland zurückkehren wollte. Offenbar präferierte Kovac einen Wechsel in die englische Premier League, nun kommt er aber offenbar doch zurück in die Bundesrepublik, wo er bereits einige Erfolgs feiern konnte.

Niko Kovac: VfL Wolfsburg dritte Bundesliga-Station für den Kroaten

So gewann der Kroate mit Eintracht Frankfurt 2018 sensationell im Finale gegen den FC Bayern München den DFB-Pokal, um in der darauffolgenden Saison als Trainer der Münchner das Double zu holen. In seinem zweiten Jahr in München musste er im November 2019 jedoch den Gut nehmen und schloss sich dem französischen Erstligisten AS Monaco an, den er bis zum vergangenen Jahreswechsel trainierte.

Hinter dem VfL Wolfsburg liegt eine wechselhafte Saison. Erst im Oktober 2021 entließ der Verein aus der Autostadt Trainer Mark van Bommel, der mit den Wölfen auf Rang neun stand. Doch auch unter Kohfeldt gab es nicht die erhoffte Konstanz, Wolfsburg beendete die Saison letztlich auf einem enttäuschenden 12. Tabellenplatz und verpasste die europäischen Startplätze mit Abstand. (ajr)