Basler will Eintracht-Star beim DFB sehen

Robin Koch ist Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt. Für Mario Basler gehört der 27-Jährige auch in die deutsche Nationalmannschaft.

Frankfurt am Main – Die Eintracht stellt nach acht Bundesligaspieltagen die beste Defensive der Liga. Nur sechs Gegentore kassierte die Mannschaft von Dino Toppmöller und damit eins weniger als die beiden Top-Klubs Bayer Leverkusen und der FC Bayern München. Einen großen Anteil daran hat Robin Koch.

Robin Koch Geboren: 17. Juli 1996 (27 Jahre alt) in Kaiserslautern Derzeitiger Verein: Eintracht Frankfurt (Leihe) Länderspiele (Tore): 8 (0)

Koch sofort Führungsspieler bei Eintracht Frankfurt

Der 27-Jährige wechselte im Sommer auf Leihbasis aus der Premier League an den Main. Und überzeugt seitdem auf ganzer Linie. Koch absolvierte sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und der Conference League alle Partien über die volle Distanz.

Der Defensivspezialist hat unter Toppmöller seine Rolle als rechter Innenverteidiger in der Viererkette gefunden und führte die SGE beim Auswärtssieg am Wochenende in Hoffenheim sogar als Kapitän aufs Feld. Für die USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft wurde Koch dennoch nicht nominiert.

Mario Basler sieht Robin Koch in der Nationalmannschaft. © IMAGO/Thomas Voelker

Basler sieht DFB-Probleme in der Defensive – und empfiehlt Koch

Ganz zur Überraschung von Mario Basler. Der TV-Experte sagte in seinem Podcast „Basler ballert“ zur Nichtnominierung von Koch: „Ich war verwundert, dass er (Robin Koch; Anm. d. Red.) nicht für die USA-Reise nominiert wurde. Das ist ein Spieler, den du fördern und mitnehmen musst.“

Generell sieht Basler in der Defensive die größten Probleme der Nationalmannschaft. „Das wird die Hauptaufgabe von Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.), die in den Griff zu bekommen“, ist sich der 54-Jährige sicher und hat einen Tipp für den Bundestrainer „Ich wünsche mir, dass Julian nach Frankfurt fährt und ihn (Robin Koch; Anm. d. Red.) anschaut.“

Koch schreibt EM in Deutschland noch nicht ab

Koch hat mittlerweile acht Länderspiele absolviert, wurde aber seit Juni 2021 nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Die Heim-EM 2024 hat der Defensivspezialist aber noch nicht abgeschrieben.

Im Kicker bekräftigte Koch, dass es sein Ziel sei „in die Nationalelf zurückzukehren. Ich bin überzeugt davon, dass ich meine Qualitäten dort sehr gut einbringen kann.“ Mario Basler würde dem nicht widersprechen. (kk)

