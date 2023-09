Doch noch Hoffnung im Sturm? Nagelsmann hat offenbar Bundesliga-Juwel auf der Liste

Von: Marius Epp

Deutschland fehlt es seit Jahren an Top-Stürmern. Ein 20-Jähriger drängt sich nun auf – wird er zu Nagelsmanns Geheimwaffe?

Frankfurt am Main – Das Sturm-Problem des FC Bayern konnte Neueinkauf Harry Kane lösen. Das der deutschen Nationalmannschaft nicht. Ohne Stürmer möchte Julian Nagelsmann nicht in die EM 2024 gehen. Mit Niclas Füllkrug steht ein Kandidat bereit – allerdings allein auf weiter Flur. Oder doch nicht?

Maximilian Beier Geboren: 17. Oktober 2002 (Alter 20 Jahre), Brandenburg an der Havel Verein: TSG Hoffenheim Positionen: Stürmer, Außenstürmer Größe: 1,85 Meter

Nagelsmann hat offenbar Beier auf dem Zettel

In den ersten Bundesliga-Spielen der Saison drängt sich tatsächlich noch ein weiterer „Neuner“ auf, den der Bundestrainer gebrauchen könnte: Maximilian Beier. Für die TSG Hoffenheim erzielte er in fünf Spielen vier Tore und gab einen Assist. Der 20-Jährige kommt aus der Jugend von Energie Cottbus, wechselte dann in die U17 der Kraichgauer und schaffte bei seiner Leihe zu Hannover 96 den Durchbruch als Stammspieler in der 2. Bundesliga.

Seit dieser Spielzeit mischt er auch die höchste Spielklasse auf. Wie die Sport Bild berichtet, steht Beier bereits auf Nagelsmanns Zettel und könnte bei der Länderspielreise in den USA zum ersten Debütanten unter ihm werden. Der 1,85 Meter große Angreifer soll dem Bericht zufolge auch schon das Interesse zweier Klubs aus England geweckt haben.

Julian Nagelsmann hat wohl ein Auge auf Maximilian Beier geworfen. © Eibner/eu-images/Imago

Maximilian Beier als Geheimwaffe in die Nationalmannschaft?

Beier ist zwar ein gelernter Stürmer, kann aber auch auf beiden Außenpositionen in der Offensive agieren. Auch seine Variabilität könnte ihm die Tür zur Nationalmannschaft öffnen. Schon in ein paar Wochen stehen die ersten Gradmesser für den frisch ernannten Bundestrainer an – seine Nominierung für die Länderspiele gegen die USA und Mexiko wird mit Spannung erwartet.

Auch Robert Glatzel (HSV), Kevin Behrens (Union) und Davie Selke (Köln) dürfen sich laut der Sport Bild Hoffnungen auf eine Nominierung machen. Einige Bayern-Stars dürften die Verpflichtung von Nagelsmann ebenfalls positiv aufgenommen haben. Vor allem Leroy Sané, Leon Goretzka und Joshua Kimmich gelten als seine Fürsprecher.

Auf Nagelsmann kommt noch das Thema Neuer zu

Nagelsmanns Verhältnis zu Manuel Neuer dagegen ist nach dem Tapalovic-Rauswurf angespannt. Doch bevor der Bundestrainer sich mit dieser Personalie beschäftigen muss, muss der ehemalige Welttorhüter erst einmal wieder fit werden. Laut den Bayern-Bossen steht das Comeback aber unmittelbar bevor. (epp)