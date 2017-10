Live-Ticker: Deutschland geht in zweiter Minute in Führung

Deutschland muss heute in Nordirland antreten. In Belfast kommt es in der WM-Qualifikation zum Spitzenspiel in der Gruppe C. Wir berichten im Live-Ticker.

Nordirland - Deutschland 0:1 (0:1), 20.45 Uhr, Windsor Park, Belfast

Nordirland: 0 Deutschland: 1 Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande) Tore: 1. Minute (Sebastian Rudy)

20.57 Uhr: Was für die Statistiker: Joshua Kimmich gab in den Qualifikations-Spielen für die WM 2018 bereits 8 Tor-Vorlagen - mehr als jeder andere Spieler.

20.55 Uhr: Deutschland ist in den ersten Spielminuten klar die dominante Mannschaft.

20.51 Uhr: Müllers schießt auf Wagner. Aber der kann den Ball im Sechzehner nicht kontrollieren.

20.49 Uhr: Joshua Kimmich flankt von rechts in den Strafraum zu Sandro Wagner, der den Ball mit der Brust nimmt. Aber Torwart McGovern ist zur Stelle.

20.48 Uhr: Mega-Auftakt für Deutschland: Sebastian Rudy haut den Ball aus etwa 25 Metern Volley zunächst gegen den rechten Innenpfostens und dann ins rechte obere Toreck.

Nordirland gegen Deutschland im Live-Ticker: Rudy schießt DFB-Elf in Führung

20.47 Uhr: TOR FÜR DEUTSCHLAND! Sebastian Rudy macht das Ding rein!

20.46 Uhr: Deutschland spielt heute in Schwarz-Weiß. Nordirland in Grün-Weiß.

20.45 Uhr: Anstoß im Windsor Park! Das WM-Quali-Spiel Nordirland gegen Deutschland läuft.

20.40 Uhr: Deutschland kann im WM-Quali-Spiel gegen Nordirland heute das Ticket für die WM 2018 in Russland lösen.

20.38 Uhr: Gleich geht das Spiel Nordirland gegen Deutschland im Windsor Park in Belfast los. Das nordirischen Fans singen sich mit Sweet Caroline von Neil Diamond warm.

20.25 Uhr: Deutschland läuft gegen Nordirland mit den Weltmeistern und den Confed-Cup-Gewinnern auf. Bei Nordirland stehen drei Zweitliga- (McGovem, McLaughlin, Norwood) und zwei Drittligaspieler (C. Evans, Magennis) in der Startelf.

19.44 Uhr: Der DFB hat die deutsche Startelf für das Spiel gegen Nordirland veröffentlicht:

Bundestrainer Jogi Löw setzt im "Endspiel" der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland auf das Sturmduo Thomas Müller und Sandro Wagner sowie auf Marvin Plattenhardt als Vertreter von Jonas Hector. Müller trägt anstelle des verletzten Manuel Neuer die Kapitänsbinde.

Neuers Platz im deutschen Tor nimmt wie erwartet Marc-Andre ter Stegen ein. Vor ihm verteidigen Joshua Kimmich, Rückkehrer Jerome Boateng, Mats Hummels und Plattenhardt in einer Viererkette.

Im Mittelfeld agieren Toni Kroos sowie die Confed-Cup-Sieger Sebastian Rudy, Leon Goretzka und Julian Draxler. Stoßstürmer Wagner soll das nordirische Defensivbollwerk mit seinem wuchtigen Körper als Ersatz von Timo Werner aufbrechen. Die deutschen Weltmeister können im neunten Ausscheidungsspiel nach acht Siegen mit einem Unentschieden das WM-Ticket für Russland 2018 lösen. Zum Abschluss trifft die Mannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Kaiserslautern auf Aserbaidschan.

WM-Quali Nordirland gegen Deutschland: Das ist die deutsche Aufstellung:

22 ter Stegen - 18 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 3 Plattenhardt - 8 Kroos, 21 Rudy - 19 Goretzka, 7 Draxler - 13 Müller, 9 Wagner. - Trainer: Löw

19.23 Uhr: Der offizielle Hashtag zum WM-Quali-Spiel Nordirland gegen Deutschland lautet heute übrigens #NIRGER.

19.17 Uhr: Das WM-Quali-Spiel in Belfast beginnt um 20.45 Uhr. Schon ab 20.15 Uhr gibt es die Vorberichte zu Nordirland gegen Deutschland live im TV und im Livestream.

19.13 Uhr: Julian Draxler trug beim Confed Cup 2017 die Kapitänsbinde und führte in Russland die deutsche Mannschaft zum Titelgewinn. Wie schätzt der zeitweilige DFB-Kapitän die WM-Quali Nordirland gegen Deutschland ein? Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte Draxler: „Ich glaube, dass es ein unangenehmes Spiel wird. So war auch schon das Hinspiel damals in Hannover. Die Nordiren können stark verteidigen. Wir werden sicherlich eine gute Leistung brauchen. Wir müssen schnell spielen und dann unsere Chance suchen, um frühzeitig das 1:0 zu erzielen. Wenn uns das gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir uns vorzeitig qualifizieren können.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ticker zum WM-Quali-Spiel zwischen Nordirland und Deutschland. Macht das DFB-Team heute die Teilnahme an der Weltmeisterschaft fix? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

Nordirland gegen Deutschland - Der Vorbericht

Am Donnerstag kommt es zum möglichen „Endspiel“ um Platz eins in Gruppe C der WM-Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Die deutsche Mannschaft muss dabei zum Tabellenzweiten aus Nordirland. Im Windsor Park in Belfast trifft Deutschland auf die „Green and White Army“, die den zweiten Platz bereits sicher hat, mit einem Auge aber noch auf den Gruppensieg schielt, der direkt zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft berechtigt. Als Zweitplatzierter müssten die Nordiren den Umweg über die Play-offs nehmen, die acht besten Gruppenzweiten spielen die aus, Nordirland ist dort so gut wie sicher dabei.

Joachim Löw muss bei den letzten beiden Quali-Spielen auf einige verletzte Stammspieler verzichten. Kapitän und Welttorhüter Manuel Neuer fehlt genauso, wie die beiden Stürmer Mario Gomez und Youngster Timo Werner, Flügelflitzer Marco Reus plagt immer noch ein Kreuzbandriss. Doch die Verletztenliste geht noch weiter: Sami Khedira ist nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder im Kader, auch Mesut Özil wird nach einer Entzündung im Knie noch geschont. Linksverteidiger Jonas Hector riss sich in der Europa League das Syndesmoseband und fehlt monatelang, und auch Ilkay Gündogan soll nach seinem Kreuzbandriss erst langsam wieder aufgebaut werden und bleibt somit ebenfalls zuhause.

Das letzte Duell nahm übrigens ein positives Ende für das DFB-Team: Bei der EM 2016 schlug man die Nordiren im letzten Gruppenspiel mit 1:0 und zog ins Achtelfinale ein.

