Neues Eintracht-Juwel: Nutzt 18-Jähriger die Stürmer-Not?

Von: Sascha Mehr

Nacho Ferri feierte gegen Freiburg sein Bundesliga-Debüt. Der junge Angreifer könnte durch die Stürmer-Not weitere Chancen bekommen.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt bleibt weiter ungeschlagen. Gegen den SC Freiburg gab es im heimischen Waldstadion aber nur ein torloses Unentschieden. In der Tabelle tritt die SGE damit auf der Stelle. Dennoch zeigte sich Adler-Coach Dino Toppmöller zufrieden nach dem Spiel: „Kompliment an die Jungs, wir haben extrem viel investiert und einen hohen Aufwand betrieben. Es ist schade, dass wir uns nicht belohnen und das Ding über die Linie bringen konnten.“

Nacho Ferri Geboren: 5. Oktober 2004 (Alter 18 Jahre), Montaverner, Spanien Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Nacho Ferri feierte Debüt

Defensiv stand Eintracht Frankfurt erneut äußerst stabil und hat weiterhin nur drei Gegentreffer auf dem Konto. Damit stellen die Adler die mit Abstand beste Defensive der gesamten Bundesliga. Es hakt dagegen im Angriff. Nur vier Treffer in fünf Spielen sind zu wenig für höhere Ansprüche. Das Fehlen von Randal Kolo Muani macht sich Woche für Woche bemerkbar.

Bei der SGE herrscht Stürmer-Not, die Dino Toppmöller erfinderisch werden lässt. In der Partie gegen den SC Freiburg verhalf er Nacho Ferri zu seinem Debüt in der Bundesliga. Der Angreifer zeigt in der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die in der Regionalliga Südwest vorne mitmischt, herausragende Leistungen.

Nacho Ferri feierte gegen Freiburg sein Bundesliga-Debüt. © IMAGO/Marc Schueler

„Ich habe auf diesen Moment gewartet. Als ich reinkam, wollte ich einfach nur mein Bestes geben, um der Mannschaft zu einem Sieg zu verhelfen. Das hat leider nicht geklappt. Es gab nur einen Punkt. Eigentlich hätten wir den Sieg verdient, weil wir es gut gespielt haben und besser als Freiburg waren“, sagte Nacho Ferri nach seinem Debüt.

Eintracht Frankfurt: Weitere Chancen für Nacho Ferri?

„Es ist schade für die Fans, dass wir ihnen keinen Sieg schenken konnten. Ich kann mich nur bedanken, für die Minuten, die ich bekommen haben. Der Trainer hat mir gesagt, ich soll auf dem Feld alles geben, um der Mannschaft zu helfen“, so der Stürmer weiter.

Dadurch, dass Eintracht Frankfurt bis zum Winter sehr dünn besetzt ist im Angriff, könnte der 18-Jährige weitere Chancen von Toppmöller bekommen. Die SGE hat wieder ein Offensiv-Juwel in seinen Reihen, das den Durchbruch in der Bundesliga schaffen könnte. (smr)