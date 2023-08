Geht diese Schelte zu weit? Nübel nach „Horror-Premiere“ im VfB-Tor „böse abgewatscht“

Pressespiegel

Bei einem Testturnier hat der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach eine empfindliche 1:5-Pleite kassiert. Im Mittelpunkt dabei stand Torwart Alexander Nübel.

Stuttgart - Man sagt Torhütern gerne nach, sie wären anders als andere. Wie einst einem Oliver Kahn, der in seiner aktiven Karriere mehrfach mit skurrilen Situationen auffiel. Man erinnere sich nur an seinen Kung-Fu-Tritt gegen Borussia Dortmunds Stephane Chapuisat oder daran, als er Heiko Herrlich am Hals knabberte. Typen wie Kahn teilen aber nicht nur aus, sondern können auch besonders viel einstecken. Zumindest wurde es vom „Titan“, wie er genannt wurde, erwartet.

VfB-Keeper Alexander Nübel von Presse „abgewatscht“

Dass es für ihn nicht immer so einfach war, mit dem Leistungsdruck umzugehen, ist bekannt. Der ehemalige Welttorhüter begab sich nämlich während seiner aktiven Karriere in medizinische Behandlung, um zu lernen, wie man mit Depressionen und einem Burnout umgeht. Als ursächlich für seine Erkrankung machte Kahn die große Öffentlichkeit aus. Nach seinem Patzer bei der WM 2002 seien ihm noch während des Spiels die möglichen Reaktionen durch den Kopf gegangen, erzählte er einmal eindrücklich.

Daten zu Alexander Nübel vom VfB Stuttgart

Geboren 30. September 1996 in Paderborn Größe 1,93 Meter Gewicht 88 kg

Eine Geschichte, die hellhörig machen und gerade die Medien an ihre Verantwortung erinnern sollte. Klar, Kritik gehört im Profisport dazu, doch wann ist sie überzogen? Eine schwierige Frage, die sich etablierte Redaktionen auch nach dem Debüt von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart stellen könnten. Nachdem der VfB in einem Vorbereitungsspiel 1:5 verlor, titelte die Bild: „Horror-Premiere für Nübel“. Beim Onlineportal Tag24 hieß es, der Torwart sei „böse abgewatscht“ worden.

Sogar abseits vom Boulevard war der Ton hart. T-Online sprach vom „Horror-Debüt“ und selbst die für gewöhnlich nüchterne Deutsche Presse-Agentur rückte trotz einer gesamtheitlich schwachen Defensivleistung den Stuttgarter Keeper in den Fokus: „Torwart Nübel kassiert bei VfB-Debüt fünf Gegentreffer.“

VfB-Fan über Nübel-Kritik: „Geht es noch dramatischer?“

Fast ausnahmslos war eine herbe Kritik zu lesen, was auch den Fans auffiel. Die kritisierten vor allem den Twitter-Beitrag eines Bild-Reporters, der die Frage stellte, ob nach Nübels „Horror-Einstand“ die Chancen für Ersatztorwart Fabian Bredlow gestiegen seien.

„Horror-Einstand? Geht es noch dramatischer?“, kommentierte daraufhin ein VfB-Anhänger. Ein anderer meinte: „Muss man Nübel jetzt schon demontieren? Was für ein Schwachsinn. Es war ein Testspiel, bei dem Nübel mehrmals von seiner Abwehr im Stich gelassen wurde!“

Torhüter stehen von Natur aus mehr im Fokus als andere Spieler. Vergibt ein Stürmer eine Riesenchance, kann er mit einem späteren Tor alles wiedergutmachen. Verschuldet ein Torwart einen Gegentreffer, ist seine restliche Leistung häufig hinfällig. Umso mehr obliegt es einer medialen Verantwortung, sorgsam mit Kritik umzugehen und abzuwägen, ob ein Testspiel innerhalb eines Vorbereitungsturniers der Rahmen für solch eine harte Wortwahl ist.

