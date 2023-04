Fan-Auseinandersetzung bei VfB gegen Nürnberg: Zwei Menschen in Gewahrsam genommen

Von: Niklas Noack

Teilen

Bei der DFB-Pokal-Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg kam es zu einer Auseinandersetzung. © Siaran Bola Live/Twitter

Am Rande des DFB-Pokal-Viertelfinales zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern. Die Polizei ermittelt.

Nürnberg/Stuttgart - Der Andrang war groß. Ungefähr 10.000 Fans des VfB Stuttgart sollen nach Nürnberg gereist sein, um ihren Lieblingsverein beim Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale zu unterstützen. Schlussendlich setzten sich die Schwaben mit einem knappen 1:0-Sieg durch, weshalb im Gästeblock gute Laune herrschte. Minutenlang feierten die Stuttgarter Anhänger ihre Pokalhelden, was vor allem aufgrund der misslichen Lage im Ligaalltag mehr als verständlich war.

Fans des 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart prügelten aufeinander ein

Kurze Zeit später kam es vor dem Block aber zu unschönen Szenen. Wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, stürmten Dutzende Nürnberger Fans über die Gegengerade in Richtung der Stuttgarter Tribüne. Anschließend kam es auf der Laufbahn des Stadions sowie am Zaun des Gästeblocks zu einer Prügelei zwischen den Fans. Weder die Ordner noch die Polizei konnten dies zunächst verhindern.

Die Polizei Nürnberg bestätigte gegenüber BW24, dass es im Stadioninnenraum zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern kam, die anschließend durch Einsatzkräfte voneinander getrennt wurden. Im Zusammenhang mit der Prügelei stellten die Beamten mehrere Körperverletzungsdelikte fest. Wie viele Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei, die Ermittlungen eingeleitet hat, allerdings nicht sagen.

Zwei Menschen wurden bei der Partie des VfB beim FCN in Gewahrsam genommen

Insgesamt wurden bei der Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart zwei Menschen in Gewahrsam genommen. Ob dies jedoch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung im Stadion passierte, wollte die Polizei nicht sagen.

Rund um die Partie, die mit 50.000 Besuchern ausverkauft war, herrschte generell Chaos. Viele Stuttgarter Anhänger standen bei der Anreise auf der A6 im Stau und bangten darum, rechtzeitig ins Stadion zu gelangen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Anpfiff des Viertelfinales schließlich um eine halbe Stunde auf 18.30 Uhr verschoben.