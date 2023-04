1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal heute live im TV und im Live-Stream

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Stream.

Nürnberg/Stuttgart - Das Viertelfinale des DFB-Pokals steht an und acht Klubs sind noch im Rennen um die begehrte Trophäe. Neben sieben Bundesligisten hat auch ein Team aus der 2. Liga den Sprung ins Viertelfinale geschafft, nämlich der 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking bekommt es auf heimischen Rasen mit dem VfB Stuttgart zu tun und will den Erstligisten aus dem Wettbewerb werfen.

1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart: Wer zieht ins Halbfinale ein?

In der Liga läuft es nicht rund beim 1. FC Nürnberg. Der Traditionsklub kämpft um den Klassenerhalt und musste am vergangenen Spieltag eine Heimpleite gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98 einstecken. Die Lage in der 2. Bundesliga wird aber für einen Abend ausgeblendet, wenn die Mannschaft großes Erreichen und das Halbfinale im DFB-Pokal erreichen kann. Es braucht allerdings einen Sahnetag, um den Erstligisten tatsächlich zu schlagen und als einziger Zweitligist eine Runde weiterzuziehen.

Der VfB Stuttgart steht in der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Am vergangenen Spieltag verlor man 0:3 bei Union Berlin und zog den Schlussstrich auf der Trainerbank. Coach Bruno Labbadia, der erst in der Winterpause geholt wurde, musste gehen und wird durch Sebastian Hoeneß ersetzt. Der neue Coach startet mit einem echten Highlight in seine Tätigkeit im Schwabenland, denn es geht direkt um den Einzug in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals.

Das Spiel des Viertelfinales im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart findet am Mittwoch, 5. April 2023 in Nürnberg statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das Spiel des Viertelfinales im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

