Nürnbergs Flick für zwei DFB-Pokalspiele gesperrt

Gegen Fortuna Düsseldorf hatte der Nürnberger Florian Flick (M.) die Rote Karte gesehen. © Daniel Karmann/dpa

Fußballprofi Florian Flick vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist nach seiner Roten Karte für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Frankfurt/Main - Flick war im Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf, das die Franken im Elfmeterschießen gewannen, in der 120. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Verein und Spieler haben das Urteil bereits akzeptiert.

Für das Viertelfinale (4./5. April) und ein mögliches Halbfinale (2./3. Mai) müssen die Nürnberger ohne Flick auskommen. Erreicht der Pokalsieger von 2007 sensationell das Endspiel in Berlin am 3. Juni, wäre der 22 Jahre Mittelfeldspieler wieder spielberechtigt. Flick ist derzeit von Bundesligist FC Schalke 04 an Nürnberg ausgeliehen. dpa