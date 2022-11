Katar-Fans protestieren mit Özil-Plakaten gegen DFB: „Angebliche moralische Überlegenheit der Deutschen“

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Einige Fans halten beim Spiel der DFB-Elf gegen Spanien das Konterfei von Mesut Özil in die Höhe. Mit der Aktion kritisieren die Zuschauer die westeuropäische Bevormundung.

München – Deutschland hat das vorzeitige Aus bei der WM 2022 in Katar abgewendet. Oder besser gesagt: Dank der Schützenhilfe von Costa Rica und dem späten Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug gegen Spanien hat die DFB-Elf am Donnerstag nach wie vor alle Chancen, ins WM-Achtelfinale einzuziehen.

WM 2022 Katar 20. November bis 18. Dezember 64 Spiele Acht Stadien

WM in Katar: Deutschland in der Kritik nach „Mund-zu-Halten“-Geste

Während die deutsche Mannschaft auf dem Platz über weite Strecken des Spiels am Sonntag überzeugen konnte und auch ein Sieg im Bereich des Möglichen gewesen wäre, sorgte die Aktion einiger Zuschauer im Al-Bayt-Stadium für Irritationen.

So hielten ein paar Fans Plakate oder Skizzen des ehemaligen deutschen Nationalspielers Mesut Özil in die Höhe und bedeckten dabei ihre Münder mit der Hand. Mit derselben Geste hatte die DFB-Elf bei der Auftaktniederlage gegen Japan für Aufsehen gesorgt.

Katarische Fans zeigen das Konterfei von Mesut Özil und halten sich den Mund zu. © IMAGO/Heuler Andrey / SPP

Mesut Özil wirft DFB Rassismus vor

Das „Mund-zu-Halten“ war die Antwort der deutschen Mannschaft auf das Verbot der FIFA, die „One-Love“-Kapitänsbinde zu tragen. Die Aktion der Zuschauer, die allesamt die traditionellen arabischen Abayas trugen, scheint jetzt die erneute Antwort auf die deutsche Protest-Geste zu sein.

Wie genau die Gestik der mutmaßlichen Katarer zu verstehen ist, blieb zunächst unklar. Özil war nach der WM 2018 in Russland aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte dem DFB Rassismus unterstellt. Der offensive Mittelfeldspieler war damals im Vorfeld der WM-Endrunde in Deutschland in die Kritik geraten, da er sich gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan auf einem Foto ablichten lassen hatte.

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

WM in Katar: Gastgeber fühlt sich bevormundet

„Wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher. Wenn wir verlieren, bin ich Einwanderer“, warf Özil damals den Verantwortlichen nach dem blamablen WM-Aus in der Vorrunde vor. Der DFB dementierte die Vorwürfe damals entschieden.

Die Katarer scheinen jetzt die Anschuldigungen von damals als Anstoß für ihren Protest zu verwenden. Reporter Matthias Friebe ordnete im Deutschlandfunk-Podcast „Players“ die Aktion ein: „Dieses Gefühl von Bevormundung, da kommen die Westeuropäer und wissen alles besser, ist in Katar ziemlich präsent. Diese angebliche moralische Überlegenheit der Deutschen wird hier kritisiert.“ (kk)