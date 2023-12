Offen wie selten: Hoeneß spricht über VfB-Aufstellung gegen SV Werder Bremen

Von: Leslie-Marie Schmolke

Am Samstag treffen der VfB Stuttgart und der SV Werder Bremen aufeinander. Lesen Sie hier, mit welcher Ansage Sebastian Hoeneß im Vorfeld alle überrascht:

Der VfB Stuttgart spielt bisher eine starke Bundesliga-Saison. Die Schwaben stehen nach zwölf Spieltagen auf Tabellenplatz drei. Das liegt nicht zuletzt an den geschossenen Toren. Nur der FC Bayern München (43) und Bayer Leverkusen (37) haben bisher mehr Treffer als der VfB (31) erzielt. Ein Top-Wert und das obwohl Torjäger Serhou Guirassy zwischenzeitlich verletzt war. Mit Deniz Undav rückte beim VfB ein weiterer Stürmer in den Vordergrund. Jetzt sind beide Spieler fit.

SÜDWEST24 verrät Ihnen, für welchen Torjäger sich Sebastian Hoeneß im Spiel gegen SV Werder Bremen entscheiden wird.

Anstoß in der MHPArena in Stuttgart ist am Samstag um 18:30 Uhr. Vor ausverkauftem Haus wollen die Schwaben gegen die Nordlichter aus Bremen die nächsten drei Punkte einsammeln. (lms)