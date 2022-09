Von Festl bis Bierwage: Diese oberbayerische Fußball-Auswahl ist auf der Wiesn unschlagbar

Amateur-Elf fürs Oktoberfest

FuPa-Oberbayern hat für euch die perfekte Wiesn-Elf gesucht.

Die Wiesn ist wieder da! Und damit auch unsere passende Top-Elf. Mit dieser Mannschaft wird der Oktoberfest-Besuch ein voller Erfolg.

München - Saisonhöhepunkt im September? Der Mannschaftsausflug auf die Wiesn. Kaum ein Amateurverein dürfte dieses Highlight auslassen. Wir stellen die steile These in den Raum, dass diese oberbayerische Auswahl auf dem Oktoberfest unschlagbar wäre:

Absolut unverzichtbar ist Torhüterin Theresa Krug vom TSV Murnau, Flaschenkinder haben es auf der Wiesn bekanntermaßen schwer. In der Abwehr darf Jonas Halbe vom SV Zuchering ebenfalls nicht fehlen, ist aber eher beim Vorglühen gefragt. Maximilian Bierwage(n) bringt Nachschub, sollte das flüssige Gold zur Neige gehen. Nicht nur Bier, auch süße Versuchungen gehören zum Oktoberfest. Benedikt (gebrannte) Mandl von der SpVgg Kammerberg ist in unserer Top-Elf dafür zuständig.

Das Mittelfeld führt der unangefochtene Kapitän an: Leon Müller-Wiesen vom FC Deisenhofen. Neben ihm sorgt Thomas Festl (SV Bruckmühl) für Wirbel. Die Emmeringer Nummer Sieben, Fabian Trinkl, weiß genau, was am Oktoberfest zu tun ist. Seine unverzichtbare Partnerin ist Evelyn Maß vom FC Stern München.

Und was trinkt man aus der Maß? Thomas Breu (SV Erlbach) trägt die Antwort im Namen und schafft es zum wiederholten Mal ins Angriffstrio unserer Wiesn-Truppe. Seine Sturmkollegen legen richtig los, vielleicht etwas zu viel. Benjamin Voll vom TSV Trudering schwankt über die Theresienwiese und Maximilian Kotz (VfL Denklingen) zeigt im Namen mahnend, dass man es beim Bierkonsum nicht übertreiben sollte.

Das Team wird zusammengehalten von seinem Cheftrainer. Michael Zelt (FF Geretsried) sorgt überhaupt erst dafür, dass die Rahmenbedingungen passen. Einen Promi packen wir uns außerdem noch mit ein, sonst wird es nichts mit dem Käferzelt. Daniel Bierofka begleitet unsere oberbayerischen Wiesn-Fußballer. Der langjährige 1860-Coach trainiert mittlerweile die B-Junioren der SpVgg Unterhaching.

Die Wiesn-Startelf im Überblick:

Tor: Theresa Krug (TSV Murnau, Frauen Landesliga Bayern Süd)

Abwehr: Jonas Halbe (SV Zuchering, A-Klasse Donau/Isar 2), Maximilian Bierwage (TSV 1865 Dachau 2, Kreisliga München 1), Benedikt Mandl (SpVgg Kammerberg 2, B-Klasse 1 München)

Mittelfeld: Fabian Trinkl (FC Emmering, Kreisklasse Zugspitze 1), Evelyn Maß (FC Stern München 2, Bezirksoberliga Oberbayern), Leon Müller-Wiesen (FC Deisenhofen, Bayernliga Süd), Thomas Festl (SV Bruckmühl, Landesliga Südost)

Angriff: Benjamin Voll (TSV Trudering U17, Kreisklasse Ost 02), Maximilian Kotz (VfL Denklingen, Bezirksliga Süd), Thomas Breu (SV Erlbach, Bayernliga Süd)

Trainer: Michael Zelt (FF Geretsried, Kreisklasse Zugspitze 4), Daniel Bierofka (SpVgg Unterhaching U17, B-Junioren-Bundesliga)