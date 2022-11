Oman gegen Deutschland: Letztes Testspiel vor der WM läuft heute live im Free-TV

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Im letzten Testspiel vor der WM spielt die DFB-Elf gegen den Oman. © IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Im letzten Testspiel vor der WM 2022 testet Deutschland gegen den Oman. Alle Infos zur Live-Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

München - Generalprobe für die DFB-Elf vor dem Start der WM 2022 in Katar: Für Hansi Flick bietet sich am frühen Mittwochabend eine letzte Testmöglichkeit, bevor es am 23. November im ersten Vorrundenspiel gegen Japan (Anpfiff: 14 Uhr) dann ernst wird. Alle deutschen WM-Termine finden Sie in unserem Spielplan.

Für die deutschen Nationalspieler ist es bekanntlich ein straffes Programm. Erst am vergangenen Wochenende ist der letzte Bundesliga-Spieltag in diesem Kalenderjahr über die Bühne gegangen. Wenige Tage zuvor stellte Flick seinen finalen DFB-Kader für diese Weltmeisterschaft vor. Für Spieler wie Armel Bella-Kotchap oder Youssoufa Moukoko kamen die WM-Nominierungen durchaus überraschend. Für sie wird es das erste große Turnier ihrer Karriere sein, genauso wie für Werders Tormaschine Niclas Füllkrug.

DFB-Team testet gegen den Oman: Gibt Müller sein Comeback?

Doch viel Zeit, um sich an die im Vergleich zu Europa deutlich höheren Temperaturen zu gewöhnen, hat die deutsche WM-Delegation nicht. Für den taktischen Feinschliff bleibt dem Bundestrainer lediglich das Testspiel gegen den Oman und die wenigen Tage davor und danach. Mit Spannung wird daher erwartet, für welche Elf sich Flick bei dem finalen Test vor der WM entscheidet. Die Startaufstellung in dieser Partie dürfte ein starkes Indiz dafür sein, welchen Spielern der Bundestrainer auch gegen Japan vertraut.

Ob Thomas Müller gegen den Oman sein Comeback feiern kann, wird sich ebenfalls zeigen. Dem DFB-Routinier machten in den letzten Wochen Probleme in der Adduktorenmuskulatur zu schaffen - für den FC Bayern stand er im Oktober und November nur knapp über 60 Minuten auf dem Platz. Die Partie gegen den Oman ist für Müller demnach die letzte Möglichkeit, um vor dem Turnier noch ein wenig Spielpraxis zu sammeln. Nach dem Testkick reist die deutsche Mannschaft übrigens nach Katar und bezieht dort ihr WM-Quartier.

Begegnung Oman - Deutschland Anpfiff 16. November, 18 Uhr Stadion Sultan Qaboos Sports Complex (Maskat)

Oman gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Wo wird das Testspiel übertragen?

Das Länderspiel wird am Mittwoch live und in voller Länge im Free-TV bei RTL übertragen. Die Vorberichte beginnen um 17 Uhr. Nach Abpfiff geht es beim Privatsender dann noch in die Nach-Analyse inklusive der Highlights vom Spiel. Über den Streamingdienst RTL+ kann das Spiel auch im Live-Stream verfolgt werden - allerdings braucht es dafür ein gültiges Abo. Laufen alle deutschen WM-Spiele im Free-TV? Alle Sendetermine des DFB-Teams gibt es hier in der Übersicht.

Die Übertragung von Oman gegen Deutschland im Überblick

Free-TV RTL Live-Stream RTL+ Highlights RTL Live-Ticker tz.de

Das Testspiel zwischen dem Oman und Deutschland im Live-Ticker bei tz.de

In unserem Live-Ticker bei tz.de können Sie die Generalprobe des DFB-Teams ebenfalls mitverfolgen und verpassen keine wichtige Spielszene. (kus)

