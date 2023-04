Openda, Doyle und Co.: Eintracht Frankfurt auf großer Einkaufstour?

Von: Sascha Mehr

Derzeit gibt es mehrere Gerüchte um potenzielle Neuzugänge für die kommende Saison bei Eintracht Frankfurt. Wir geben einen Überblick.

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt ist derzeit der Wurm drin. Nach der deutlichen Niederlage bei Borussia Dortmund wird es schwer, erneut die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb über die Bundesliga zu schaffen. Es bleibt aber der DFB-Pokal. Beim Titelgewinn hätte die SGE einen Platz in der Europa League sicher. Sportvorstand Markus Krösche muss die Kaderplanung für die kommende Spielzeit aber auch ohne Klarheit, ob Eintracht Frankfurt europäisch dabei sein wird oder nicht, vorantreiben.

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die Saison 2023/24

Bislang hat die SGE Willian Pacho von Royal Antwerpen verpflichtet, weitere Neuzugänge sollen aber folgen. Es gilt die Abgänge aufzufangen und die Qualität im Kader weiter anzuheben. Keine einfache Aufgabe für Sportchef Krösche. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Gerüchte rund um die Adler.

Lois Penda (RC Lens): Sollte Kolo Muani den Verein verlassen, bräuchte die SGE einen Nachfolger. Nach Informationen des Online-Portals Fussball-Transfers ist der Belgier Lois Openda eine Option am Main. Der 23-Jährige steht beim französischen Klub RC Lens unter Vertrag und spielt in der laufenden Saison in der Ligue 1 groß auf. In 31 Ligaspielen gelangen ihm 15 Tore und zwei Vorlagen. Lens stellt sich eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro vor. Eine Summe, die Eintracht Frankfurt nur dann zahlen könnte, wenn sie Kolo Muani teuer verkauft.

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt): Nach Informationen der Bild soll Krösche ein erstes Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro bei Borussia Dortmund hinterlegt haben. Die Summe liegt deutlich unter Marktwert. Der SGE spielt bei den Verhandlungen in die Karten, dass der 21-Jährige gerne am Main bleiben will. Ob allerdings tatsächlich eine feste Verpflichtung so weit unterhalb des Marktwerts gelingt, bleibt abzuwarten.

Eintracht Frankfurt: Top-Talent aus England im Gespräch?

Farès Chaïbi (FC Toulouse): Nach FR-Informationen soll es bereits Einigkeit geben zwischen Eintracht Frankfurt und dem 20-jährigen Mittelfeldspieler. Trotzdem ist der Transfer noch lange nicht perfekt, denn die SGE muss sich mit dem FC Toulouse auf eine Ablöse einigen. Toulouse soll für Chaïbi, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, 15 bis 16 Millionen Euro verlangen.

Zeki Amdouni (FC Basel): Der 22-jährige Spielmacher hat in der laufenden Saison 15 Treffer für den Schweizer Topklub erzielt. Amdouni ist vom FC Lausanne ausgeliehen, die Baseler besitzen aber eine Kaufoption, die sie auch ziehen werden. Bei einem direkten Weiterverkauf muss der aufnehmende Verein wohl etwa zehn Millionen Euro zahlen - kein Schnäppchen für Eintracht Frankfurt.

Callum Doyle (Manchester City): Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, soll die Eintracht Callum Doyle, der in dieser Saison von Manchester City an Zweitligist Coventry City ausgeliehen ist, beobachten. Im Gespräch soll sowohl ein Leihdeal als auch eine feste Verpflichtung sein. Der kopfballstarke Verteidiger ist aktueller U20-Nationalspieler Englands. (smr)