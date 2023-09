Nachfolger für Kolo Muani: Eintracht vor Verpflichtung von Torjäger aus Belgien?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Randal Kolo Muani und ist offenbar in Belgien fündig geworden.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt hakt es derzeit in der Offensive. Randal Kolo Muani, den es kurz vor Schließung des Transfermarktes in Frankreich zu Paris Saint-Germain zog, fehlt an allen Ecken und Enden. Markus Krösche hat nun aber 95 Millionen Euro, mit denen er im Winter auf Einkaufstour gehen kann, um einen Nachfolger für den Franzosen zu verpflichten.

Gift Orban Geboren: 17. Juli 2002 (Alter 21 Jahre) Verein: KAA Gent Position: Stürmer

Eintracht Frankfurt mit üppigen Transfereinnahmen

Bis dahin muss die SGE mit dem vorhandenen Personal zurechtkommen. „Wir haben einen Stürmer zu wenig. Für die Englischen Wochen wäre es schon gut, wenn wir noch jemanden hätten. Aber es geht um Qualität und darum, ob dich jemand besser macht. Doppelsturm ist jetzt schwierig. Aber so ist es halt. Es ist am letzten Tag unglücklich gelaufen“, sagte Cheftrainer Dino Toppmöller zuletzt zur Bild.

Die Planungen für das Wintertransferfenster laufen auf Hochtouren, doch welcher Spielertyp soll denn für den Sturm verpflichtet werden? „Erst einmal muss ich die, die da sind, noch besser kennenlernen, um zu wissen, gegen welchen Gegner sie ihre Stärken am besten ausspielen können. Aber grundsätzlich braucht ein Stürmer für mich diese Gier, Tore schießen zu wollen“, so Toppmöller weiter.

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Gift Orban. © IMAGO/KURT DESPLENTER

Nach Bild-Informationen ist Gift Orban ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Der Nigerianer steht beim belgischen Klub KAA Gent unter Vertrag und gilt als Stürmer mit immensem Entwicklungspotenzial. Auffällig: Der 21-Jährige folgt Eintracht Frankfurt bereits auf Instagram. Ein Zeichen für einen bevorstehenden Transfer?

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Gift Orban?

Im Sommer 2022 wechselte Orban vom nigerianischen Klub Bison FC zu Stabæk nach Norwegen. Ein halbes Jahr später schlug dann Gent zu und verpflichtete den Angreifer für 3,3 Millionen Euro. In der laufenden Saison kommt er auf fünf Einsätze in der belgischen Liga, in denen ihm zwei Treffer gelangen.

Günstig wäre der 21-Jährige aber nicht. Sein Marktwert wuchs in weniger als einem Jahr von 100.000 Euro auf 20 Millionen Euro – Tendenz steigend. Zudem steht Gift Orban noch bis 2027 in Gent unter Vertrag und von einer Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Durch die Einnahmen aus dem Kolo-Muani-Transfer dürfte die Ablöse aber keine allzu große Hürde darstellen. (smr)