„Er hat etwas, was wir nicht haben“: Ex-Bayern-Star trauert DFB-Juwel Musiala nach

Von: Christoph Klaucke

Jamal Musiala hat sich für eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft entschieden. Ein Ex-Bayern-Star hätte das DFB-Juwel lieber bei England gesehen.

München – Die WM 2022 beginnt in wenigen Tagen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum Auftakt auf Japan (23. November). Einer der Superstars bei der Weltmeisterschaft in Katar könnte Jamal Musiala werden.

Der 19-Jährige will im DFB-Trikot für Furore sorgen – dabei hätte Musiala auch für England spielen können. Owen Hargreaves, Ex-Spieler des FC Bayern und der englischen Nationalmannschaft, trauert dem Offensiv-Juwel nach. Der Engländer kann die Entscheidung Musialas zu Gunsten Deutschlands aber auch nachvollziehen.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre), Stuttgart Eltern: Carolin Musiala, Daniel Richard Verein: FC Bayern Länderspiele: 17 (ein Tor; Stand: 16. November 2022)

WM 2022: Ex-Bayern-Star Hargreaves hätte Musiala „gerne im englischen Trikot gesehen“

„Er hat etwas, was wir nicht haben. Jeder Spieler ist anders, aber Musiala ist wirklich einmalig. Als ich ihn das erste Mal spielen sah, hat er mich sofort an Kaká erinnert: die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie grazil er ist, wie gut er dribbelt“, sagte Hargreaves im Interview mit Eurosport und verglich den 19-jährigen Mittelfeldspieler vom FC Bayern mit dem brasilianischen Weltmeister von 2002.

„Wir hätten ihn gerne im englischen Trikot gesehen“, trauert Hargreaves Musiala nach, kann die Entscheidung aus eigener Erfahrung aber verstehen. „Aber ich war auch schon in der Situation, dass sich mehrere Verbände um einen bemühen. Es ist schwer, sich zwischen dem Land, in dem man geboren wurde, und dem Heimatland seiner Mutter zu entscheiden.“ Hargreaves wurde in Kanada geboren, entschied sich aber für die englische Nationalmannschaft, mit der er an zwei Weltmeisterschaften teilnahm (2002 und 2006) und für die er 42 Länderspiele machte.

Jamal Musiala macht mit der deutschen Nationalmannschaft Jagd auf den WM-Titel. © Ulmer/Imago

WM 2022: Hargreaves kann Musiala-Entscheidung nachvollziehen – „Es ist stressig, sehr stressig“

Dass sich Musiala vor der EM im vergangenen Jahr für Deutschland und gegen England, für das er noch in den Jugendteams gespielt hatte, entschieden hat, hält Hargreaves für legitim. „Bei allem Respekt, das hat nichts mit England oder Deutschland zu tun, sondern einzig mit der Entscheidung eines jungen Mannes, wo er sich am wohlsten fühlt. Ich war wie gesagt auch schon in dieser Situation. Es ist stressig, sehr stressig. Aber er hat die Entscheidung getroffen, von der er denkt, dass sie das Beste für ihn ist.“

Hargreaves, der von 2000 bis 2007 ebenfalls bei den Bayern sowie anschließend bei Manchester United und Manchester City spielte, hält Musiala für einen der möglichen Stars bei der WM in Katar (Teams bei der WM 2022). „Dass er in seinem jungen Alter schon auf so hohem Niveau spielt und das auf gleich mehreren Positionen, zeigt für mich sein einzigartiges Talent. Wenn Deutschland gut abschneidet, könnte er wirklich einer der Stars des Turniers werden“, erklärte Hargreaves.

Deutschland gegen England: Frühestens im WM-Halbfinale

Bei der EM im vergangenen Jahr scheiterte Musiala mit Deutschland im Achtelfinale mit 0:2 an England. Bei der WM könnten die beiden Rivalen frühestens im Halbfinale aufeinander treffen (Deutschlands Weg ins WM-Finale). Kann Musiala eine Schlüsselrolle im DFB-Team einnehmen?

„Er ist noch jung und es ist schwer zu sagen, wohin das noch alles führt, aber er ist ein Spielertyp, den man beim FC Bayern und bei Deutschland sehr einfach in die Elf einbauen kann“, sagte Hargreaves. „Die Großen sind für alles bereit. Schauen Sie sich Wayne Rooney oder Lionel Messi an, all diese Jungs, die in jungen Jahren ins kalte Wasser geworfen wurden. Sie finden einen Weg.“ Beim letzten und einzigen Testspiel der DFB-Elf vor der WM gegen den Oman steht Musiala allerdings nicht in der Startelf. (ck)