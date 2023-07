Nach Misere: Max Kruse stichelt gegen DFB-Elf

Von: Andre Oechsner

Max Kruse ist für seine markigen und meinungsstarken Äußerungen bekannt. Der neue Paderborn-Star knöpft sich nun die DFB-Elf vor – und sieht Unheil für die EM kommen.

Paderborn – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ließ mit ihren teils fragwürdigen Darbietungen in den vergangenen Wochen viele ratlos zurück. Über das blamable 0:1 gegen Polen sowie das 0:2 gegen Kolumbien entlud sich vor allem in den sozialen Medien ein Sturm der Entrüstung.

Max Kruse Geboren am: 19. März 1988 (Alter 35 Jahre), Reinbek Position: Hängende Spitze Aktueller Verein: SC Paderborn

Ex-DFB-Star Max Kruse mit verbaler Schelte

„Eher steigt Paderborn in die Bundesliga auf, als dass Deutschland nächstes Jahr Europameister wird“, trat nun auch Max Kruse gegen die deutsche Nationalmannschaft nach. Getan hat es der 35-Jährige während seines ersten offiziellen Medienauftritts beim SC Paderborn, bei dem er vor wenigen Tagen überraschend einen Einjahresvertrag unterschrieben hatte.

Auf Social Media lässt sich auch Max Kruse gerne blicken, betreibt dort unter anderem einen eigenen Twitch-Kanal, auf dem er regelmäßig streamt und mit seinen Anhängern in den Austausch geht. Kruse traut der DFB-Elf bei der bevorstehenden Heim-EM im kommenden Jahr also nicht unbedingt den großen Erfolg zu.

Max Kruse lehnte lukrative USA-Angebote ab

Kruse war nach seinem Rausschmiss beim VfL Wolfsburg über ein halbes Jahr vereinslos und lehnte für den SC Paderborn lukrativere Angebote ab. Diese kamen beispielsweise aus der US-amerikanischen Major League Soccer. Einige der Fußballgelehrten rechneten eher damit, dass Kruse seine aktive Laufbahn demnächst für beendet erklären wird.

Max Kruse teilt gegen das DFB-Team aus. © IMAGO/RHR-FOTO

Fitness-Zweifel beim SC Paderborn? Laut Max Kruse unberechtigt

Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit kommen in einigen Ecken des Internets auf. Diese will der offensive Ballvirtuose aber schnellstmöglich ausräumen. „Ich werde in drei, vier Wochen zeigen können, wie fit ich wirklich bin“, machte Kruse eine Ankündigung an seine Kritiker. Er habe in der Zeit ohne Fußball gut gearbeitet, vor allem in den letzten zwei Monaten. „Das hat man bei den Fitnesstests gesehen. Vier Wochen sollten eigentlich reichen, um topfit zu werden.“

Los geht es für den SC Paderborn in der 2. Bundesliga am 30. Juli mit dem Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth. Dann, so zumindest die ostwestfälischen Hoffnungen, mit einem topfitten Max Kruse in der Startformation.