Panamas Fußballerinnen als letztes Team für WM qualifiziert

Teilen

Feierstimmung: Panamas Fußballerinnen sind bei der WM dabei. © Martin Hunter/Photosport/AP

Panamas Fußballerinnen haben als letztes Team die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer geschafft.

Hamilton - Die Mittelamerikanerinnen bezwangen im neuseeländischen Hamilton Paraguay in den Playoffs mit 1:0 (0:0). Die eingewechselte Lineth Cedeno sorgte mit ihrem Treffer per Kopf in der 75. Minute für die erste WM-Teilnahme Panamas. In der Gruppe F ist das Team gegen Brasilien und Frankreich Außenseiter und trifft zudem auf Jamaika.

Vor Panama hatten sich bereits Haiti und Portugal über die interkontinentalen Playoffs für die WM-Endrunde qualifiziert. Das Turnier mit 32 Teams findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Die deutsche Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt in Gruppe H gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. dpa