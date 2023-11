DFB-Star bekommt Besuch von hochschwangerer Frau

Von: Christoph Wutz

Robert Andrich geht in seiner Vaterrolle auf. Bald vergrößert sich die Familie des angehenden Nationalspielers. Seine Frau Alicia erwartet ein Kind.

Düsseldorf/Leverkusen – Für Robert Andrich läuft es derzeit rund. Der Mittelfeldmann hat zwar aktuell im Star-Ensemble von Bayer Leverkusen mit der starken Konkurrenz auf seiner Position zu kämpfen. Doch konstant starke Leistungen bescherten ihm jetzt seine zweite Nominierung für die DFB-Elf. Und auch privat hat der 29-Jährige sein Glück gefunden. Seine Frau Alicia erwartet das zweite gemeinsame Kind. Die Freude in seiner Familie ist groß.

Robert Andrich Geboren: 22. September 1994 (Alter 29 Jahre), Potsdam Position: Zentraler Mittelfeldspieler Verein: Bayer 04 Leverkusen Marktwert (laut transfermarkt.de): 11 Millionen Euro

„Weniger Schlaf, mehr Liebe“: Frau von DFB-Kicker Andrich gibt Schwangerschaft bekannt

Vor wenigen Tagen gab die Influencerin auf Instagram ihre Schwangerschaft bekannt. Stolz und strahlend präsentierte sie an der Seite ihres Mannes und ihrer zweijährigen Tochter Malia ihren Babybauch. Die Familie des Ex-Union-Spielers, die in Düsseldorf wohnt, besteht damit bald aus vier Personen.

„Weniger Schlaf, mehr Liebe“, schrieb Alicia Andrich unter dem Beitrag dazu. Sie weiß um die anstrengenden Facetten des Elterndaseins wie etwa kurze Nächte, schätzt die Freuden und das gemeinsame Glück aber umso mehr. Folgerichtig versah sie den Post mit einem Herz.

Robert Andrich und seine Frau Alicia erwarten die Geburt ihres zweiten Kindes. © Screenshot (3): Instagram/Alicia Andrich/Robert Andrich

„Papa besuchen“: DFB-Star Andrich bekommt Besuch von hochschwangerer Frau

Die Vorfreude auf die Geburt ist groß. Die hochschwangere Gattin des DFB-Stars teilte jetzt auch einige Bilder und Videos, in denen sie den Familienvater kurz vor dessen Abreise zur Nationalmannschaft überrascht – gemeinsam mit ihrer Tochter.

„Papa besuchen“, schrieb die Influencerin, die seit vier Jahren mit Andrich verheiratet ist, zu einem Foto. Dabei genießt der Leverkusener Mittelfeldspieler die Zeit mit seinen Liebsten.

Wird bald zum zweiten Mal Vater: Robert Andrich (im Vordergrund mit Jonas Hofmann und Niklas Süle (v. l.)), hier im Kreise der Nationalmannschaft. © Schüler / Imago

DFB-Neuling geht in Vaterrolle auf – seine Frau erwartet ein weiteres Kind

Vor allem ein Clip zeigt deutlich, wie sehr der 29-Jährige bereits gegenüber seinem ersten Kind in der Vaterrolle aufgeht. Mit seiner Tochter albert er beim Tischtennisspielen herum.

Die Zweijährige tollt durch das Zimmer und jagt einem Tischtennisball hinterher, während der Fußball-Star ihn auf seinem Tischtennisschläger jongliert. Dabei lachen beide viel und erfreuen sich sichtlich an der Situation. Auch seinem zweiten Kind wird Andrich ein guter Vater sein – das beweist er bereits im Umgang mit seiner Tochter.

Andrich könnte bei Geburt seines Kindes bereits deutscher Nationalspieler sein

Wann genau Robert Andrich zum zweiten Mal Vater wird, verriet seine Frau nicht. Allerdings stellte sie klar, dass es erst im nächsten Jahr soweit sein wird.

Womöglich darf sich der 29-Jährige am Geburtstag des Kindes bereits Nationalspieler nennen. Bereits für die beiden Länderspiele gegen die USA und Mexiko hatte ihn Julian Nagelsmann für die DFB-Elf nominiert, jedoch nicht eingesetzt. Für die Partien gegen die Türkei (am 18. November) und in Österreich (am 21. November) berief ihn der Bundestrainer ebenfalls – dabei könnte er also endlich seinen Einstand geben.

Doch nicht nur der Leverkusener könnte sein Debüt im DFB-Trikot feiern. Für die beiden anstehenden Spiele nominierte Nagelsmann drei weitere Neulinge. (wuc)

