Paris St. Germain gegen Real Madrid live: Hier sehen Sie das Topspiel der Champions League

Neymar fehlt aktuell verletzt. So ruhen die Hoffnungen auf Lionel Messi und Kylian Mbappé. © Julien Poupart/Imago

Paris St. Germain gegen Real Madrid lautet das Topspiel im Champions-League-Achtelfinale 2022. Erfahren Sie hier, wo das Match am Dienstag, 15.02. übertragen wird.

Die Fußballsaison 2021/2022 geht mit großen Schritten auf die entscheidende Phase zu. In den nächsten Wochen werden die Weichen für die wichtigen Titel gestellt. Im Februar und März steigt das Achtelfinale der Champions League. Die Auslosung hat uns mit dem Duell Paris St. Germain gegen Real Madrid einen absoluten Kracher beschert. Das französische Starensemble trifft auf die Königlichen. Ex-Barca-Star Lionel Messi feiert ein schnelles Wiedersehen mit dem jahrelangen Rivalen. Begegnet Kylian Mbappé seinen zukünftigen Teamkollegen? Das Duell am Dienstagabend (15.02.) um 21:00 Uhr elektrisiert die Massen. Amazon Prime Video überträgt das Topspiel der Königsklasse live und exklusiv.

Lesen Sie auch: FC-Bayern-Doku: Hier sehen Sie die exklusive Dokumentation „Behind the Legend“.

Die Champions League bei Amazon – jetzt Probeabo kostenlos sichern!

Paris - Real Madrid live: K.o.-Phase der Champions League startet mit neuer Regel

Während PSG in seiner Champions-League-Gruppe Manchester City den Gruppensieg überlassen musste, holte sich Real Madrid in der Gruppe D (u. a. mit Inter Mailand) souverän den Gruppensieg. Und so haben die Spanier im Rückspiel Heimrecht. Doch wie viel dieses wert ist, wird sich erst noch zeigen. Denn die UEFA hat die Auswärtstorregel abgeschafft, sodass es in den Rückspielen zu mehr Verlängerungen und Elfmeterschießen kommen kann.

Das Champions-League-Achtelfinale teilen sich DAZN und Amazon Prime Video. Der Sportstreamingdienst überträgt 12 der 16 Partien live. Amazon Prime zeigt an jedem der vier Dienstagstermine ein Spiel exklusiv. Auch Paris St. Germain gegen Real Madrid wird bei Prime Video live zu sehen sein.

Paris - Real Madrid live: Jetzt kostenlose Prime-Probemitgliedschaft sichern

Wer sich nun für eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime entscheidet, der kommt in der Champions League voll auf seine Kosten. Am 15. Februar zeigt Prime Video das Spitzenspiel zwischen PSG und Real Madrid mit Toni Kroos. Anfang März überträgt Prime Video dann das Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Salzburg, zum Abschluss des Achtelfinales der Königsklasse können Fußballfans das Match zwischen Manchester United und Atlético Madrid sehen. Diese Vorteile genießen Amazon-Prime-Mitglieder:

