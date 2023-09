Sammer attackiert bei BVB-Pleite gegen PSG den Schiedsrichter – Hoffnung auf „Künstliche Intelligenz“

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund kassiert in der Champions League eine bittere Pleite gegen Paris Saint-Germain. Ein Handelfmeter erhitzte die BVB-Gemüter.

Update vom 19. September, 23.25 Uhr: Borussia Dortmund verliert zum Auftakt der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 0:2. Die entscheidende Szene ereignete sich kurz nach der Pause. In der 47. Minute fälsche Nationalspieler Niklas Süle eine Hereingabe im Fallen mit dem rechten Arm ab und Schiedsrichter Jesus Gil Manzano zeigte auf den Elfmeterpunkt. PSG-Superstar Kylian Mbappé (49.) verwandelte unhaltbar ins linke Eck, den Endstand besorgte der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi (58.).

Die Elfmeter-Entscheidung war sehr zweifelhaft, da Süle keine unnatürliche Armhaltung hatte und sogar den Arm Richtung eigenen Körper zog. Experte Matthias Sammer tobte im Anschluss auf Amazon Prime und nahm den Schiedsrichter ins Visier.

„Ich bin froh, dass bald die Künstliche Intelligenz kommt. Wie der über den Platz stolziert ist... Ich mag dieses arrogante Abwinken nicht, das war eine totale Fehlentscheidung“, polterte Sammer beim Streaming-Dienst. Auch BVB-Trainer Edin Terzic war bedient: „Wir haben es gesehen, aber es bringt ja nix. Solange es die klare Linie nicht gibt, können wir sehr wenig dagegen tun.“

Matthias Sammer poltert gegen den Schiedsrichter bei Dortmunds CL-Pleite in Paris. © Bernd Thissen/dpa

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund: Champions League heute live im TV und Stream

Paris – Die Champions League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund steigt am Dienstag, 19. September 2023, um 21 Uhr in Paris. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund: Champions League live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

Borussia Dortmund hat es bei der Champions-League-Auslosung schwer getroffen. Der BVB befindet sich in einer Gruppe mit Paris Saint-Germain, dem AC Mailand und Newcastle United. Es wird alles andere als einfach, einen der ersten beiden Plätze zu belegen und sich damit für das Achtelfinale der Königsklasse zu qualifizieren.

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

„Diese Gruppe ist eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung, auf die wir uns freuen und mit voller Überzeugung angehen. Paris St. Germain, dem AC Mailand und Newcastle United: Es warten drei starke Gegner auf uns. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit großen Ambitionen in die Champions League gehen und in die K.o.-Phase einziehen wollen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach der Auslosung.

Sportdirektor Sebastian Kehl gab sich nach der Auslosung selbstbewusst: „Eine absolute Knallergruppe. Wir freuen uns auf diese Partien, auch auf das Wiedersehen mit dem ein oder anderen ehemaligen BVB-Spieler. Für mich ist das Champions League. Wir werden alles dafür tun, um weiterzukommen und haben die Fähigkeiten, die es dazu benötigt. Ich denke, dass sich alle anderen Mannschaften auch nicht Borussia Dortmund als Gegner gewünscht haben.“

Der BVB ist zu Gast bei PSG. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

Zum Start in die neue Champions-League-Saison geht es direkt zu PSG, wo der BVB nur Außenseiter sein wird. Nach dem schwachen Saisonstart konnte sich die Mannschaft von Edin Terzic beim Sieg in Freiburg aber Selbstbewusstsein für das Spiel in der französischen Hauptstadt holen. Dennoch wird der BVB gegen Mbappe und Co. nur Außenseiter sein. (smr)