Auch Draxler trifft - PSG feiert Kantersieg ohne Neymar

In der Ligue 1 weiter ungeschlagen

+ © AFP Auf Kurs: Julian Draxler (M.) und Adrien Rabiot (r.) feiern das 2:0 durch den früheren Schalker. © AFP

Paris St. Germain eilt mit Riesenschritten in Richtung Meisterschaft in Frankreich. Beim Torfestival in Angers darf auch Julian Draxler einmal einnetzen.