So endete Paris St. Germain gegen FC Barcelona 

München - Im Achtelfinale der Champions League empfängt Paris St. Germain am Dienstag den FC Barcelona. So können Sie die Partie im TV und Live-Stream sehen.

Update vom 14. Februar 2017: Mit diesem Ergebnis hatten wohl nur die Wenigsten gerechnet: Mit 4:0 fegte Paris St. Germain den FC Barcelona in der Champions League vom Platz. Damit haben die Franzosen um die Nationalspieler Kevin Trapp und Julian Draxler beste Chancen, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen.

Gleich im Achtelfinale der Champions League können sich die Fans des internationalen Fußballs auf ein hochkarätiges Duell freuen: Paris St. Germain empfängt im Hinspiel zum Start der K.o.-Runde am heutigen Abend den FC Barcelona.

In den vergangenen Jahren war stets im Viertelfinale der Königsklasse Schluss für das Starensemble, das sich die Pariser mit Scheich-Millionen zusammen gekauft haben. Zweimal scheiterte Paris St. Germain dabei am heutigen Gegner, dem FC Barcelona. In diesem Jahr müssen die Franzosen also zweimal ihre beste Leistung aufbringen, wenn sie die Champions League nicht schon im Achtelfinale verlassen wollen.

Paris St. Germain gegen FC Barcelona: Drei deutsche Spieler im Fokus

Auf der Tribüne im Pariser Prinzenpark sitzen heute Abend auch zwei Vertreter des DFB: Torwarttrainer Andreas Köpke und Joachim Löws Assistent Thomas Schneider werden die drei deutschen Akteure in diesem Achtelfinale genau beobachten. Beide Teams haben einen deutschen Torhüter im Kader: Marc-André Ter Stegen wird als Keeper in der Startelf des FC Barcelona stehen. Ob auf der Gegenseite Kevin Trapp zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch offen. Dafür haben die Franzosen mit Julian Draxler einen weiteren Deutschen auf dem Feld. Draxler, der im Winter aus Wolfsburg nach Paris gewechselt war, hat in Frankreich einen guten Start hingelegt. In ihn setzt PSG nun große Hoffnungen.

Anstoß im Duell der amtierenden Meister aus Frankreich und Spanien ist am Dienstag um 20.45 Uhr. Hier erfahren Sie, wie Sie das Duell zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona live im TV und Live-Stream sehen können.

Paris St. Germain gegen FC Barcelona: UEFA Champions League live im TV bei Sky

Alle Spiele der Champions League live im Fernseher sehen: In diesen Genuss kommen nur Sky-Abonnenten. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind nur mittwochs ausgewählte Partien zu sehen, die Begegnung zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona läuft daher exklusiv bei Sky. Kurzentschlossene können sich aber ein Einzelticket holen, um die Partie beim Pay-TV-Sender zu sehen.

Schon um 19.30 Uhr beginnt der Fußballabend bei Sky mit der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Moderator Michael Leopold analysiert gemeinsam mit seinen Gästen, darunter Ottmar Hitzfeld, Christian Nerlinger und Erik Meijer, die Ausgangslage vor der anstehenden Partie. Ab 20.45 Uhr wird in der Konferenz wie üblich zwischen allen Spielen hin- und hergeschaltet, die zeitgleich laufen. Hier können Fußballfans also Ausschnitte aus der Partie zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona sehen und verpassen trotzdem nicht, wie sich zum Beispiel Borussia Dortmund in Lissabon schlägt. Aus Paris meldet sich in der Konferenz Kommentator Marc Hindelang.

Auf den Kanälen Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD sehen Sie die Begegnung zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona ab 20.45 Uhr in voller Länge und verpassen keine Sekunde des Top-Duells. Hier wird die Partie von Jonas Friedrich kommentiert.

Paris St. Germain gegen FC Barcelona: UEFA Champions League im Live-Stream via SkyGo

Neben der TV-Übertragung bietet Sky seinen Abonnenten das komplette Programm als Live-Stream im Internet an. Über den eigenen Streamingdienst SkyGo können Sie sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona auf dem PC oder Laptop sehen. Für mobile Geräte gibt es SkyGo auch als App. Sie kann bei iTunes (für Apple-Geräte) oder im Google Play Store (für Android-Geräte) heruntergeladen werden. Wer ein Android-Gerät besitzt, sollte aber in dieser Übersicht nachsehen, ob SkyGo darauf funktioniert.

Vorsicht: Live-Streams verbrauchen hohe Datenmengen, die normale vertragliche Kontingente schnell überschreiten. Um das eigene Datenvolumen zu schonen und unnötige Kosten zu sparen, sollte zum Streamen immer eine störungsfreie WLAN-Verbindung verwendet werden.

Paris St. Germain gegen FC Barcelona: UEFA Champions League im Live-Stream ohne SkyGo

Wer keinen Zugang zu SkyGo hat, der muss sich mit anderen Live-Streams aus dem Internet behelfen - eine Praxis, die rechtlich gesehen in einer Grauzone liegt, aber viele unangenehme Nachteile mit sich bringt. Schlechtere Bild- und Tonqualität, fremdsprachige Kommentare und anstößige Werbung sind auf Dauer nervig, dazu kommt das Risiko, sich Schadsoftware auf den PC zu holen. Wer all das in Kauf nehmen will, der findet hier eine Übersicht an legalen und kostenlosen Live-Streams. Auch bei ihrer Nutzung sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten.

Paris St. Germain gegen FC Barcelona - Die bisherigen Begegnungen

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 1. März 1995 Champions League 1994/95, Viertelfinale, Hinspiel FC Barcelona - Paris St. Germain 1:1 15. März 1995 Champions League 1994/95, Viertelfinale, Rückspiel Paris St. Germain - FC Barcelona 2:1 14. Mai 1997 Pokal der Pokalsieger 1997, Finale FC Barcelona - Paris St. Germain 1:0 (1:0) 2. April 2013 Champions League 2012/13, Viertelfinale, Hinspiel Paris St. Germain - FC Barcelona 2:2 (0:1) 10. April 2013 Champions League 2012/13, Viertelfinale, Rückspiel FC Barcelona - Paris St. Germain 1:1 (0:0) 30. September 2014 Champions League 2014/15, Gruppenphase, 2. Spieltag Paris St. Germain - FC Barcelona 3:2 (2:1) 10. Dezember 2014 Champions League 2014/15, Gruppenphase, 6. Spieltag FC Barcelona - Paris St. Germain 3:1 (2:1) 15. April 2015 Champions League 2014/15, Viertelfinale, Hinspiel Paris St. Germain - FC Barcelona 1:3 (0:1) 21. April 2015 Champions League 2014/15, Viertelfinale, Rückspiel FC Barcelona - Paris St. Germain 2:0 (2:0)

