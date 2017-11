Nach Evras Karatetritt: Marseille leitet Untersuchung ein

Diese Aktion erinnert doch stark an den Kung-Fu-Tritt von Eric Cantona. Klar, dass Patrice Evra von Olympique Marseilla nun gewaltig Ärger droht.

Marseille - Der neunmalige französische Meister Olympique Marseille hat nach dem Karatetritt von Patrice Evra in der Europa League eine interne Untersuchung eingeleitet.

"Egal was passiert, ein professioneller Spieler muss trotz Provokationen und Beleidigungen seine Selbstbeherrschung aufrechterhalten, ganz egal wie ungerechtfertigt sie sein mögen", schrieb der Verein am Freitag in einer offiziellen Mitteilung.

Der französische Nationalspieler hatte sich vor der Partie bei Vitoria Guimaraes (0:1) gemeinsam mit Mannschaftskollegen am Spielfeldrand mit Fans aus dem eigenen Lager ausgetauscht, ehe er nach einer vermeintlichen Provokation zu einem Tritt auf Gesichtshöhe ansetzte.

Eigentlich kennt man Verteidiger Patrice Evra eher als wuchtigen Flankengeber und weniger als Kickboxer...! #HomeofSports #MySportsCH pic.twitter.com/O4qs1lbe34 — MySportsCH (@MySports_CH) 3. November 2017

Die portugiesischen Ordner beendeten die Auseinandersetzung. Evra, der eigentlich auf der Ersatzbank Platz nehmen sollte, sah noch vor dem Anstoß die Rote Karte. Aufgrund schwacher Leistungen in den letzten Wochen hatte der Franzose seinen Stammplatz an den 13 Jahre jüngeren Jordan Amavi verloren.

"Pat hat Erfahrung und er darf nicht reagieren, das ist offensichtlich", sagte Marseilles Trainer Rudi Garcia.

Laut dem Datenanbieter Opta ist Evra der erste Spieler in der Geschichte der Europa League, der vor dem Anpfiff eines Spiels vom Platz gestellt wurde.

Update:

Die UEFA will am 10. November darüber entscheiden, wie lange der französische Fußball-Nationalspieler Patrice Evra nach seiner Roten Karte vor dem Anpfiff im Europapokal gesperrt wird. Das gab die Europäische Fußball-Union am Tag nach dem 0:1 von Olympique Marseille in der Europa League bei Vitória Guimarães bekannt. Eine Sperre von einer Partie ist wie bei jedem anderen Platzverweis das Minimum.

sid/dpa